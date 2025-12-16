Rotes Kreuz ernennt Clemens Strobl zum Botschafter der Menschlichkeit und verleiht sechs Verdienstmedaillen

Wien (OTS) -

Gerald Schöpfer verlieh am 15. Dezember 2025 im Humanitarian Innovation Lab (HIL) des Österreichischen Roten Kreuzes (Wiedner Hauptstraße 28, 1040 Wien) sechs Verdienstmedaillen und ernannte Clemens Strobl zum Rotkreuz-Ambassador. „Dabei handelt es sich um die Anerkennung besonderer Verdienste und herausragenden Engagements um die Menschlichkeit in unserer Gesellschaft“, so der Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes.

„Erfolg ist am schönsten, wenn er geteilt wird!“

Der Winzer und Unternehmer Clemens Strobl ist seit 2023 Konsul des Roten Kreuzes Niederösterreich. Er steht federführend hinter der Rotkreuz-Initiative „Herz am Herd“ zu Gunsten der Team Österreich Tafel und ist auch darüber hinaus engagierter Netzwerker für das Rote Kreuz. „Mit leidenschaftlichem Engagement, Offenheit für die Anliegen anderer und den unermüdlichen Willen, sich für Menschen in Not einzusetzen, vertritt er unsere Rotkreuz-Werte vor und hinter den Kulissen“, so Schöpfer über Strobls Ernennung zum Botschafter der Menschlichkeit. „Sie inspirieren weit über Ihre eigene Arbeit hinaus. Und Sie zeigen uns, dass Erfolg dann am schönsten ist, wenn er geteilt wird.“

Clemens Strobl: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung vom Roten Kreuz. Bei meinen Tätigkeiten habe ich schon früh gelernt, welche Bedeutung Netzwerke haben. Was uns alle verbindet, ist das Netz der Gesellschaft. Dieses Netz gilt es zu stärken, damit es allen Menschen zugutekommt und besonders junge Menschen Chancen und Perspektiven finden. Ich bin stolz, mich für das Rote Kreuz dazu einzusetzen.“

Verdienstmedaillen des Roten Kreuzes erhielten:

Reinhard Kraxner (ehem. Einsatzpilot der Flugrettung und mehr als 17 Jahre lang Geschäftsführer des Christophorus Flugrettungsvereins)

Christian Krol (ehem. Referent des Innenministeriums, Ansprechpartner des Roten Kreuzes beim Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement und EU-Zivilschutzprogrammen)

Salome Meyer (Botschafterin der schweizerischen Eidgenossenschaft in Österreich und engagierte Unterstützerin des Roten Kreuzes)

Michael Möseneder (Journalist bei „Der Standard", seit sechs Jahren ehrenamtlicher Verfasser der Seite „Berichte vom Gericht" im Jugendmagazin „SPOT" des Österreichischen Jugendrotkreuzes)

Katharina Nehammer (Unterstützung des Roten Kreuzes mit der Charity-Veranstaltungsreihe „Building Bridges")

Gabriele Rummel (Prokuristin Penny, verantwortlich für den Penny Hilfsfonds und dessen langjährige Kooperation mit dem Roten Kreuz)

„Unsere Auszeichnungen gehen an Menschen aus den verschiedensten Tätigkeitsbereichen“, so Rotkreuz-Präsident Schöpfer. „Sie alle vereint eines: Mit ihrem Einsatz arbeiten sie aktiv daran, unsere Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Sie zeigen mit ihrem hingabevollen Engagement Haltung und Courage und sind damit ein Vorbild für alle Menschen.“

