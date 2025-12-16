  • 16.12.2025, 09:50:33
  • /
  • OTS0048

E-Wirtschaft begrüßt Senkung der Elektrizitätsabgabe

Wien (OTS) - 

Oesterreichs Energie, die Interessenvertretung der österreichischen E-Wirtschaft, sieht die Entlastung der Stromrechnung durch die angekündigte Senkung der Elektrizitätsabgabe für Haushalte und Betriebe als positives Signal für den Wirtschaftsstandort und die Attraktivität des Energieträgers Strom. Gleichzeitigt warnt die Branche jedoch vor einem möglichen „Jo-Jo-Effekt“ im Hinblick auf die Inflation.

Vergangene Woche hat die Bundesregierung die Senkung der Steuern auf Strom angekündigt, heute soll sie im Nationalrat beschlossen werden. Im Detail sieht der Beschluss eine Reduktion der Elektrizitätsabgabe für Haushalte von bisher 1,5 Cent auf das EU-rechtliche Minimum von 0,1 Cent pro Kilowattstunde (kWh) vor. Die E-Wirtschaft geht davon aus, dass allein durch diese steuerliche Maßnahme die privaten Endkundenrechnungen kommendes Jahr im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken werden – für einen durchschnittlichen österreichischen Haushalt (3.500kWh Jahresverbrauch) sind das rund 60 Euro. Für alle anderen Endkunden reduziert sich die Steuer im Kalenderjahr 2026 von 1,5 Cent auf 0,82 Cent pro kWh.

Die Bundesregierung setzt damit in einer Phase, in der die Bekämpfung der Inflation und die Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit oberste Priorität haben, ein wichtiges Zeichen. „Ergänzend zu den kostendämpfenden Maßnahmen im gerade beschlossenen Elektrizitätswirtschaftsgesetz bringt dieser Schritt aber nun eine unmittelbare Entlastung von Haushalten und Unternehmen“, erklärt Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie.

Temporärer Effekt und langfristige Perspektive
Oesterreichs Energie geht davon aus, dass diese Maßnahme den inflationsdämpfenden Effekt, den Strompreise nach dem Wegfall der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen ab Anfang 2026 wieder haben werden, weiter verstärkt. Kritisch sieht die Branchenvertretung jedoch die enge zeitliche Befristung der Maßnahme auf ein Jahr, die im Folgejahr zu einem bemerkbaren „Jo-Jo-Effekt“ bei der Inflation führen könnte. Durch den Wegfall der Maßnahme mit Jahresende 2026 könnte Strom ab 2027 wieder stärker inflationstreibend wirken.

„Mit der Reduktion der Elektrizitätsabgabe setzt die Bundesregierung eine rasch wirksame Maßnahme, die im kommenden Jahr die erhoffte Entlastung bringt. Kritisch sehen wir aber das rigide zeitliche Ablaufdatum. Auch im Hinblick auf die notwendige Elektrifizierung des Systems – also die schrittweise Umstellung des Energieverbrauchs auf Strom – brauchen unsere Kunden für ihre Investitionsentscheidungen klare Signale. Mittelfristig ist der konsequente Ausbau der heimischen erneuerbaren Erzeugung die beste Strompreisbremse“, so Schmidt abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Österreichs E-Wirtschaft
Christian Zwittnig
Telefon: 0676845019260
E-Mail: c.zwittnig@oesterreichsenergie.at
Website: https://www.oesterreichsenergie.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright