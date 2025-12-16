Starkes Haupthaus, sensible Reduktion einzelner Standorte

Wien (OTS) -

Die von der Stadt Wien beschlossenen Einsparungsmaßnahmen wirken sich auf das Budget des Wien Museums für 2026/2027 aus. Nach Abstimmung mit allen Gremien gilt es, die stark und besonders von Wiener:innen frequentierten Standorte mit zum Teil behutsamen Anpassungen weiterhin offen zu halten.

Reduzierte Öffnungstage (Freitag bis Sonntag) betreffen die Standorte Pratermuseum (ab 1. Jänner), Hermesvilla (ab 2. Mai) und Uhrenmuseum (ab 1. Juli).

Verkürzte Saisonöffnungen – von 2. Mai (statt bisher ab Mitte März) bis 30. September (statt bisher 31. Oktober) – gelten ab 2026 für Hermesvilla, Otto Wagner Kirche Steinhof, Otto Wagner Hofpavillon Hietzing und Otto Wagner Pavillon Karlsplatz.

Auch das Pratermuseum wird ab Herbst saisonal, analog zur Öffnung des „Wurstelpraters“, von 15. März bis 31. Oktober geöffnet sein.

Temporär geschlossen werden Schuberts Sterbewohnung (ab 1. Jänner), das Haydnhaus, die Johann Strauss Wohnung und der Neidhart Festsaal (ab 2. März).

Auch ab 2. März 2026 geschlossen wird das Schubert Geburtshaus – allerdings aus erfreulichen Gründen: Das Gebäude in der Nußdorfer Straße wird mit Fokus auf Barrierefreiheit umgebaut und 2028, anlässlich des 200. Todestags von Franz Schubert, mit einer neu gestalteten Dauerausstellung wiedereröffnet.

Starke zentrale Standorte: Der kostenlose Eintritt in die Dauerausstellung sowie das umfangreiche Sonderausstellungs- und Vermittlungsprogramm des 2023 wiedereröffneten Wien Museums am Karlsplatz können gehalten werden. Auch bei den Standorten musa, Römermuseum, Virgilkapelle, Beethoven Museum und Beethoven Pasqualatihaus bleiben die Öffnungszeiten unverändert.

Das Ausstellungsprogramm 2026 wird am 21. Jänner 2026 im Rahmen eines Pressegesprächs präsentiert.