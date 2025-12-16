Alfred Buder neuer Head of Finance

Wien (OTS) -

Seit 1. November 2025 verstärkt Alfred Buder als neuer Leiter der Abteilung Finanzen & Controlling das Managementteam der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). Er folgt Marion Frauwallner nach, die eine neue Herausforderung angenommen hat.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzmanagement, im Controlling sowie in der strategische Unternehmenssteuerung bringt Alfred Buder umfassende Expertise in die Organisation ein.

Der studierte Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzierung und Finanzmärkte verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Berufserfahrung in leitenden Finanzfunktionen in nationalen und internationalen Organisationen. In seiner bisherigen Laufbahn war er unter anderem in verantwortungsvollen Positionen bei der ÖBB-Holding, der EUROFIMA, in der Bauwirtschaft sowie zuvor in österreichischen und internationalen Banken tätig. Dabei verantwortete er die Steuerung von Liquidität und Finanzierungen, das Konzernrechnungswesen sowie die Weiterentwicklung von Finanz- und Controllingstrukturen in komplexen Organisationen.

„ Wir freuen uns sehr, mit Mag. Alfred Buder einen ausgewiesenen Finanzexperten für die LBG gewonnen zu haben. Er verantwortet den Finanz- und Controllingbereich und arbeitet dabei eng mit einem erfahrenen und engagierten Team zusammen. Seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Organisationen bringt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Finanzstrukturen. Genau diese fachliche Tiefe, Führungskompetenz und strategische Perspektive sind entscheidend für die zukünftige Ausrichtung der LBG “, so Elvira Welzig und Marisa Radatz, Geschäftsführerinnen der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG).

In seiner Funktion als Leiter Finanzen & Controlling arbeitet Alfred Buder eng mit der Geschäftsführung, den operativen Einheiten und den Ludwig Boltzmann Instituten zusammen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der weiteren Professionalisierung und Effizienzsteigerung der Finanzprozesse, der Sicherstellung einer nachhaltigen finanziellen Steuerung sowie der Unterstützung der langfristigen Unternehmensstrategie im Dienst der Forschung.

Alfred Buder lebt in Niederösterreich, ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.