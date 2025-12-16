  • 16.12.2025, 09:20:32
Presseeinladung: MONDWIND – „Der Zaubermantel“

Einladung zur Premiere der Pferdeshow in der Marx Halle Wien am 29. Dezember 2025, 14:00

Wien (OTS) - 

Erleben Sie eine einzigartige Fusion aus einer berührenden Story und atemberaubender Pferdekunst. Unter der Regie von Holger Ehlers (ehemals Apassionata) erzählt MONDWIND die Geschichte eines unscheinbaren Taugenichts, der durch einen Zaubermantel die Welt vor der Dunkelheit retten muss. Begleitet von rund 25 Pferden, einem Esel und über 40 Mitwirkenden erwartet Sie ein fesselndes Erlebnis für die ganze Familie.

Akkreditierung: Wir bitten um verbindliche Akkreditierung unter Angabe Ihres Namens, Mediums und Ressorts bis Freitag, den 19. Dezember 2025, per E-Mail an: denise.haberl@evisions.at.

Spielzeit: 29. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 | Infos: www.mondwind.com

MONDWIND – „Der Zaubermantel“

„Der Zaubermantel“ vereint wilde Stunts, flinke Pferde und Kunststücke in Freiheitsdressur, Trickreiten, klassischer Dressur und Comedy. Zauberhafte Musik, stimmungsvolle Bühnenbilder und ein hochkarätiges Ballettensemble begleiten die Show. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Datum: 29.12.2025, 14:00 Uhr - 06.01.2026, 14:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Marx Halle Wien
Karl-Farkas-Gasse 19
1030 Wien
Österreich

URL: https://mondwind.com/

Rückfragen & Kontakt

Mondlicht
Denise Haberl
Telefon: 0664 184 1002
E-Mail: denise.haberl@evisions.at

