Presseeinladung: MONDWIND – „Der Zaubermantel“

Wien (OTS) -

Erleben Sie eine einzigartige Fusion aus einer berührenden Story und atemberaubender Pferdekunst. Unter der Regie von Holger Ehlers (ehemals Apassionata) erzählt MONDWIND die Geschichte eines unscheinbaren Taugenichts, der durch einen Zaubermantel die Welt vor der Dunkelheit retten muss. Begleitet von rund 25 Pferden, einem Esel und über 40 Mitwirkenden erwartet Sie ein fesselndes Erlebnis für die ganze Familie.

Akkreditierung: Wir bitten um verbindliche Akkreditierung unter Angabe Ihres Namens, Mediums und Ressorts bis Freitag, den 19. Dezember 2025, per E-Mail an: denise.haberl@evisions.at.

Spielzeit: 29. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 | Infos: www.mondwind.com

MONDWIND – „Der Zaubermantel“

„Der Zaubermantel“ vereint wilde Stunts, flinke Pferde und Kunststücke in Freiheitsdressur, Trickreiten, klassischer Dressur und Comedy. Zauberhafte Musik, stimmungsvolle Bühnenbilder und ein hochkarätiges Ballettensemble begleiten die Show. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Datum: 29.12.2025, 14:00 Uhr - 06.01.2026, 14:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Marx Halle Wien

Karl-Farkas-Gasse 19

1030 Wien

Österreich

URL: https://mondwind.com/