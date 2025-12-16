café+co Wirtschaftswanderung sammelte 77.370 Euro für den guten Zweck

Wien (OTS) -

Bereits zum 15. Mal führte die café+co Wirtschaftswanderung im September 2025 zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Sport ins Zillertal. Kürzlich übergab Fritz Kaltenegger (café+co International CEO) gemeinsam mit Herbert Rieser (Gründer und Organisator der café+co Wirtschaftswanderung) die gesammelten Spenden in der Höhe von 77.370 Euro an Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, den Präsidenten des Vereins „Netzwerk Tirol hilft“ Günther Platter, den Koordinator des Vereins „Netzwerk Tirol hilft“ Herbert Peer sowie an die Obfrau der Initiative „Zillertaler helfen Zillertalern“ Theresia Rauch. Mit dieser Spende steigt die seit 2010 gesammelte Gesamtspendensumme auf über 535.000 Euro.

Die Wirtschaftswanderung 2025 stand ganz im Zeichen des 15-jährigen Bestehens. Rund 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik und Sport folgten im Herbst der Einladung von café+co nach Fügen im Zillertal, um gemeinsam über Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und soziale Verantwortung zu diskutieren und gleichzeitig Gutes zu tun. „Das Besondere an der Wirtschaftswanderung ist die Verbindung von wirtschaftlichem Dialog und sozialem Engagement“, erklärt Fritz Kaltenegger, CEO der café+co International Holding. „Jedes Jahr zeigen engagierte Persönlichkeiten, dass Verantwortung und Zusammenhalt Werte sind, die weit über den Berufsalltag hinausreichen. Ich bin stolz darauf, dass wir heuer gemeinsam 77.370 Euro für Menschen in schwierigen Lebenssituationen aufbringen konnten.“

Die offizielle Scheckübergabe fand in Innsbruck statt. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle nahm die Spende gemeinsam mit dem Präsidenten des Vereins „Netzwerk Tirol hilft“ Günther Platter, dem Netzwerkkoordinator Herbert Peer sowie der Obfrau der Initiative „Zillertaler helfen Zillertalern“ Theresia Rauch entgegen. „Die Unterstützung der Wirtschaftswanderung kommt genau dort an, wo sie gebraucht wird“, betonte Landeshauptmann Mattle. „Sie zeigt, dass Solidarität auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ihren festen Platz in unserer Gesellschaft hat.“

Getragen wird die café+co Wirtschaftswanderung von einem breiten Netzwerk: der Industriellenvereinigung Tirol, der Wirtschaftskammer Schwaz, der Spieljochbahn Fügen, dem Tourismusverband Erste Ferienregion im Zillertal – Fügen-Kaltenbach sowie dem Golfclub Zillertal-Uderns.

Über café+co International

café+co ist als Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung in Zentral- und Osteuropa mit derzeit 10 operativen Tochtergesellschaften in Österreich und in sieben weiteren Ländern tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von Automaten für Heiß- und Kaltgetränke bzw. Snacks sowie Espressomaschinen. Im Jahr 2024 wurde rd. 444 Millionen Portionen an den über 56.000 café+co Standorten konsumiert. Neben den vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen betreibt café+co zudem elf Selbstbedienungscafés. In der Unternehmensgruppe sind über 2.200 Mitarbeiter beschäftigt. Mehr Infos unter www.cafeplusco.com.