Was Wildtiere brauchen

St. Pölten (OTS) -

Der Wald ist das Zuhause und ein wichtiger Rückzugsort für viele Wildtiere im Winter. „Land und Leute“ hat Jäger im winterlichen Revier in Niederösterreich begleitet. In St. Veit an der Gölsen und Türnitz war das Team bei der Wildfütterung dabei, etwa für das Rotwild, das im Winter nicht ohne Fütterung auskommt. Die Jägerschaft sorgt dafür, dass die Tiere täglich frisches, hochwertiges Futter finden. Rund um die Futterstellen gibt es beschilderte Sperrgebiete, damit das Rotwild nicht gestört wird. In St. Veit an der Gölsen zieht ein Jäger bei frischem Schnee sogar eine eigene Skitouren-Strecke – die eben die Fütterungsstelle großräumig umfährt. So kann winterlicher Freizeitsport oder Spazierengehen im Wald stattfinden, ohne die Tiere in dieser sensiblen Zeit zu stören.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 27. Dezember:

Elch der Steiermark

Nicht Elch Emil, aber einen Elch namens Brutus sowie Rentiere und Lamas entdeckt das „Land und Leute“-Team in Tragöß in der Steiermark. Diese Tiere haben am Pattererhof ihr Zuhause gefunden.

Kinderurlaub am Hof

Im Salzburger Lungau wird winterlicher Urlaub am Bauernhof ganz auf Kinder abgestimmt, zeigt das Beispiel eines Familienbetriebs in St. Margarethen. Ganz selbstverständlich und auf vergnügliche Weise lernen Kinder hier das Landleben kennen.

Ebenseer Landschaftskrippen

Jahrhunderte alt und mehrere Quadratmeter groß sind die Krippen in Ebensee am Traunsee im oberösterreichischen Salzkammergut. Diese regional typischen Landschaftskrippen können auch in Privathaushalten besichtigt werden, in der größten Krippe stehen rund 850 Figuren.

Vom Glück des Schmiedens

Bei Petra Fladnitzer-Tatschl, Kärntens einziger Schmiedin, bekommt „Land und Leute“ Einblick in das uralte Handwerk und wie es für eine Frau ist, es weiterzuführen. Geschmiedete Glücksbringer sind auch der Ursprung der Glücksbringer zu Neujahr.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer