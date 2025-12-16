  • 16.12.2025, 09:00:34
  • /
  • OTS0026

Roland Kaiser ist der Star-Act am Ball der Wiener Wirtschaft

Die Ikone des deutschsprachigen Schlagers gestaltet den Höhepunkt der Ballnacht in der Wiener Hofburg am 30. Jänner 2026

Wien (OTS) - 

Der Wirtschaftsbund Wien präsentiert den Star-Act des kommenden Ball der Wiener Wirtschaft: Roland Kaiser wird die musikalische Einlage in den Prunksälen der Hofburg spielen. Mit dem Auftritt des erfolgreichsten deutschsprachigen Entertainers seiner Generation verbindet der Ball einmal mehr Wiener Tradition mit zeitgemäßem Glanz.

Roland Kaiser selbst blickt bereits mit Vorfreude auf seinen Auftritt in Wien: „Die Wiener Ballkultur ist etwas ganz Besonderes – elegant, weltbekannt und voller Wiener Charme. Deshalb ist es mir eine große Freude und Ehre, beim Ball der Wiener Wirtschaft dabei zu sein und diesen besonderen Abend musikalisch mitzugestalten.

Mit Roland Kaiser setzen wir ein starkes Zeichen für Qualität und Publikumsnähe: Seine Songs verbinden Generationen – genau wie unser Ball Wirtschaft, Kultur und Lebensfreude verbindet. Wir freuen uns auf einen Auftritt, der die Hofburg zum Klingen bringt, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien und Landesobmann des Wirtschaftsbund Wien.

Bereits seit fünf Jahrzehnten steht Roland Kaiser für Hits, Stil und Haltung – mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger markieren eine Ausnahmekarriere, die jüngst ein neues Kapitel auf der Kinoleinwand aufschlug. Sein Film erreichte Platz 1 der deutschen Kinocharts und ist der erfolgreichste Konzertfilm eines deutschsprachigen Künstlers überhaupt. Aufhorchen ließ bereits der Starttag: Dort erreichte Kaisers Konzertfilm in Deutschland sogar mehr Besucher:innen als der von Taylor Swift. Auch live bleibt das Kaiser-Momentum ungebrochen: Die Kaisermania lockt 2026 fast 50.000 Besucher:innen – die Tickets waren binnen vier Minuten vergriffen.

Der Ball der Wiener Wirtschaft gehört zu den Höhepunkten der Ballsaison. Er vereint Tradition und Moderne, bietet ein vielfältiges Programm in der Hofburg und ist Treffpunkt für Netzwerken, Kulinarik und Tanz. In den vergangenen Jahren sorgten internationale Gäste wie Umberto Tozzi, Ronan Keating und Eros Ramazzotti für besondere Momente – 2026 gestaltet nun Roland Kaiser den Star-Auftritt.

Tickets und Informationen zum Ball der Wiener Wirtschaft 2026 finden Sie unter tickets.hofburg-ball.at

Ball der Wiener Wirtschaft mit Roland Kaiser

Datum: 30.01.2026, 20:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Wiener Hofburg
Heldenplatz
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Gabriel Karas
karas strategy group
Telefon: +43 660 6540544
E-Mail: gk@karas-strategy.group

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright