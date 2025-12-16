Roland Kaiser ist der Star-Act am Ball der Wiener Wirtschaft

Wien (OTS) -

Der Wirtschaftsbund Wien präsentiert den Star-Act des kommenden Ball der Wiener Wirtschaft: Roland Kaiser wird die musikalische Einlage in den Prunksälen der Hofburg spielen. Mit dem Auftritt des erfolgreichsten deutschsprachigen Entertainers seiner Generation verbindet der Ball einmal mehr Wiener Tradition mit zeitgemäßem Glanz.

Roland Kaiser selbst blickt bereits mit Vorfreude auf seinen Auftritt in Wien: „ Die Wiener Ballkultur ist etwas ganz Besonderes – elegant, weltbekannt und voller Wiener Charme. Deshalb ist es mir eine große Freude und Ehre, beim Ball der Wiener Wirtschaft dabei zu sein und diesen besonderen Abend musikalisch mitzugestalten. “

„ Mit Roland Kaiser setzen wir ein starkes Zeichen für Qualität und Publikumsnähe: Seine Songs verbinden Generationen – genau wie unser Ball Wirtschaft, Kultur und Lebensfreude verbindet. Wir freuen uns auf einen Auftritt, der die Hofburg zum Klingen bringt “, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien und Landesobmann des Wirtschaftsbund Wien.

Bereits seit fünf Jahrzehnten steht Roland Kaiser für Hits, Stil und Haltung – mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger markieren eine Ausnahmekarriere, die jüngst ein neues Kapitel auf der Kinoleinwand aufschlug. Sein Film erreichte Platz 1 der deutschen Kinocharts und ist der erfolgreichste Konzertfilm eines deutschsprachigen Künstlers überhaupt. Aufhorchen ließ bereits der Starttag: Dort erreichte Kaisers Konzertfilm in Deutschland sogar mehr Besucher:innen als der von Taylor Swift. Auch live bleibt das Kaiser-Momentum ungebrochen: Die Kaisermania lockt 2026 fast 50.000 Besucher:innen – die Tickets waren binnen vier Minuten vergriffen.

Der Ball der Wiener Wirtschaft gehört zu den Höhepunkten der Ballsaison. Er vereint Tradition und Moderne, bietet ein vielfältiges Programm in der Hofburg und ist Treffpunkt für Netzwerken, Kulinarik und Tanz. In den vergangenen Jahren sorgten internationale Gäste wie Umberto Tozzi, Ronan Keating und Eros Ramazzotti für besondere Momente – 2026 gestaltet nun Roland Kaiser den Star-Auftritt.

Tickets und Informationen zum Ball der Wiener Wirtschaft 2026 finden Sie unter tickets.hofburg-ball.at

Ball der Wiener Wirtschaft mit Roland Kaiser

Datum: 30.01.2026, 20:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Wiener Hofburg

Heldenplatz

1010 Wien

Österreich