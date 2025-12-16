ImmoScout24: Neue Immobiliensuche mit Landkarte

Wien (OTS) -

Die Suche nach der passenden Immobilie ist oft komplex, denn es geht längst nicht nur um Quadratmeter und Preis, sondern vor allem um eines: die richtige Lage. Genau hier setzt ImmoScout24 mit einer neuen Funktion an, die die Immobiliensuche in Österreich grundlegend vereinfacht und zugleich spannender macht. Mit der neuen Kartensuche wird der Immobilienmarkt erstmals visuell erlebbar. Die Funktion Ist ab sofort auf ImmoScout24.at verfügbar, auch in den iOS- und Android-Apps.

„Statt sich durch endlose Ergebnislisten zu klicken, entdecken Immobiliensuchende ihre Wunschimmobilien direkt auf der Landkarte. Häuser und Wohnungen werden dort sichtbar, wo sie tatsächlich liegen. So wird auf einen Blick klar, wie die Infrastruktur aussieht, wo sich Parks, Schulen oder Einkaufsmöglichkeiten befinden und wie gut ein Standort angebunden ist“, erläutert Markus Dejmek, Geschäftsführer von ImmoScout24 in Österreich.

Orientierung, die Entscheidungen leichter macht

Die Kartensuche bietet Suchenden einen entscheidenden Vorteil: Sie verbindet Immobilienangebote mit relevanten Standortinformationen. Die Nähe zur Lieblingsgegend, Mobilität oder auch Lärmquellen lassen sich direkt auf der Karte einschätzen. Das spart Zeit, reduziert Unsicherheit und sorgt für fundiertere Entscheidungen – noch bevor der erste Besichtigungstermin vereinbart wird.

Ein weiteres Highlight ist die standortbasierte Suche am Smartphone, die im Jänner starten wird: Unterwegs können Interessierte dann ihren aktuellen Standort nutzen und Immobilien in der Umgebung entdecken. Das macht die Suche spontaner und öffnet den Blick für neue Grätzl und Bezirke, die bisher vielleicht gar nicht in Betracht gezogen wurden.

Mehr Überblick, mehr Inspiration

Dank intelligenter Darstellung und übersichtlichem Clustering bleiben auch bei vielen Angeboten die Übersicht und technische Performance erhalten. Mit wenigen Klicks können Nutzer:innen zwischen neuen und bereits gesehenen Objekten unterscheiden, Favoriten speichern oder direkt Kontakt aufnehmen – alles direkt aus der Karte heraus. Der Weg von der Entdeckung bis zur Anfrage wird dadurch deutlich kürzer.

Die Kartensuche inspiriert, lädt zum Erkunden ein und verändert die Art, wie Immobilien gefunden werden. Statt nur gezielt zu suchen, können Interessierte ganze Gegenden entdecken und sich ein realistisches Bild vom Wohnumfeld machen.

Ein weiterer Schritt zur smarten Immobiliensuche

„Mit der Kartensuche machen wir einen großen Schritt in Richtung einer intuitiveren und nutzer:innen-zentrierten Immobiliensuche. Suchende finden schneller heraus, ob nicht nur die Immobilie, sondern auch die Lage wirklich zu ihnen passt und werden eine wesentliche Vereinfachung ihrer Suche bemerken“, erklärt Markus Dejmek, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich.

Hinweis für Tech-Tester:innen: Manche Kartenfunktionen, wie das Favorit-Symbol oder Neu-Symbol, sind bereits auf der Website verfügbar, kommen jedoch erst im Jänner in die Apps.