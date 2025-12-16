Weihnachten und der Jahreswechsel im ORF Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Weihnachten, LICHT INS DUNKEL und spannende Rückblicke zum Jahreswechsel: Ein Überblick über das Programm des ORF Niederösterreich in Radio und TV.

WEIHNACHTSSPECIALS UND VIEL MUSIK

Die Höhepunkte vom „Advent der Stars“ beim diesjährigen Grafenegger Advent und das „Niederösterreichische Adventsingen“ sind ab 21. Dezember auf Radio Niederösterreich zu hören.

SO, 21.12. 20.00-21.30 Uhr CHRIS LOHNER & ENSEMBLE DES TONKÜNSTLER-ORCHESTERS NIEDERÖSTERREICH

MO, 22.12. 20.00-21.30 Uhr HARALD KRASSNITZER MIT KARIN BACHNER & THE POCKET BIG BAND

DI, 23.12. 20.00-22.00 Uhr NIEDERÖSTERREICHISCHES ADVENTSINGEN

DER „NÖ HEUTE“ JAHRESRÜCKBLICK

Von 27.- 31. Dezember in „NÖ heute“, 19 Uhr, ORF 2/N

„NÖ Heute“ blickt auf jene Momente zurück, die uns allen aus dem heurigen Jahr in Erinnerung bleiben werden. Wir begleiten Elch Emil durch Niederösterreich, sprechen mit Ermittlern im Fall der vermeintlichen Schamanin, die in den vergangenen Jahrzehnten ihre Opfer um Geld und Wertsachen in Millionenhöhe gebracht haben soll. Ein fulminantes Jahr war es für Ultra-Radsportlerin Elena Roch – sie verschiebt die Grenzen und fährt die 2.200 km rund um Österreich schneller als alle Männer, heuer krönt sie sich auch zur Europa- und Weltmeisterin. Der geplante Umbau des Gesundheitssystems in Niederösterreich sorgte für viel Diskussionen – und wir fragen nach, wie die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf 2025 zurückblicken und worauf sie sich 2026 freuen.

Beim großen Österreich-Jahresrückblick am 15. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 zeigen die Moderatoren Patrick Budgen und Christiane Schwald-Pösel die schönsten Momente und die bewegendsten Bilder des Jahres. Unter den Gästen ist Karikaturist Michael Pammesberger, der die spannendsten Geschichten des Jahres in speziellen Karikaturen für „9 Länder – 1 Jahr: Der Jahresrückblick 2025“ festhält, für Niederösterreich etwa die Wanderungen von Elch Emil, der im Sommer für großes Aufsehen gesorgt hat.

Auf Radio Niederösterreich gibt es am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr einen ausführlichen Jahresrückblick auf das ereignisreiche 2025.

DER ORF NIEDERÖSTERREICH FÜR LICHT INS DUNKEL

Der 24. Dezember auf Radio Niederösterreich

Das Radioprogramm steht am 24. Dezember ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL. Von 9 – 16 Uhr werden Projekte und Soforthilfefälle vorgestellt, die unterstützt werden. Ab 16 Uhr begleiten wir die Hörerinnen und Hörer mit stimmungsvoller Musik und Geschichten rund um das Fest in den Heiligen Abend. Dabei sind kurz nach 17 Uhr die Gedanken zum Heiligen Abend von Diözesanbischof Alois Schwarz zu hören und nach 18 Uhr die des evangelischen Superintendenten Michael Simmer.

Die Sendungen und Sendezeiten im Detail:

9-16 Uhr „LICHT INS DUNKEL auf Radio NÖ“

16-19 Uhr „Weihnachten mit Radio NÖ“

Nach 17 Uhr Gedanken zum Heiligen Abend von Diözesanbischof Alois Schwarz, St. Pölten

Nach 18 Uhr Gedanken zum Heiligen Abend von Superintendent Michael Simmer, St. Pölten

19-23.45 Uhr „Weihnachten mit Radio NÖ“

23.00-1.00 Uhr Katholische Christmette aus dem Petersdom in Rom

LICHT INS DUNKEL im TV

LICHT INS DUNKEL steht am 24. Dezember auch in ORF 2 im Mittelpunkt: mit einigen Stunden Programm aus dem Landesstudio in St. Pölten – zu sehen in ORF 2/N von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr. Außerdem meldet sich der ORF Niederösterreich mit LICHT INS DUNKEL schon am Vortag von 18.30 bis 18.51 Uhr.

Nadja Mader und Karl Trahbüchler begleiten das Publikum durch das Weihnachtsprogramm und präsentieren Projekte aus Niederösterreich, die von LICHT INS DUNKEL unterstützt werden. Mit musikalischen Auftritten von Monika Ballwein, den Gumpoldskirchner Spatzen, Clemens Unterreiner und einigen mehr.

DER CHRISTTAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

10-11 Uhr: Katholischer Gottesdienst aus Bruck an der Mur (ST)

20-22 Uhr „Christmas in Vienna“: Radio Niederösterreich sendet die Aufzeichnung des heurigen Konzerts „Christmas in Vienna“ mit klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu populärer Weihnachtsmusik aus aller Welt. Heuer stehen auf der Bühne: die Sopranistinnen Julia Fuchs und Angel Blue, Tenor Bekhzod Davronov und Bariton Ludovic Tézier und Trompeter Thomas Gansch. Mitwirkende Chöre sind die Wiener Sängerknaben und die Wiener Singakademie. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Heinz Ferlesch.

DER STEFANITAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

10-11 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus Wien-Simmering

20-21 Uhr „Vielstimmig Spezial“: Zum Stefanitag präsentiert Gottfried Zawichowski Ausschnitte aus dem berühmten Weihnachtsoratorium von J.S. Bach. Mit dem „a cappella chor tulln“, der Capella Leopoldina Graz (auf Originalinstrumenten) und einem international besetzten Solistenensemble.

DER ORF NÖ BEIM SKI-WELTCUP AM SEMMERING

27. und 28. Dezember Live-Berichte vom Ski-Weltcup und dem 30-Jahr-Jubiläum am Semmering auf Radio NÖ

Die weltbesten Ski-Damen sind wieder am Semmering zu Gast und bestreiten zwei Rennen. Ein Jubiläumsjahr – der Ski-Weltcup findet heuer bereits zum 30. Mal statt. Am 27.12. um 10 Uhr findet der Riesentorlauf statt. Am 28.12. beginnt um 14.15 Uhr der Nachtslalom. Radio Niederösterreich berichtet von beiden Rennen live vom Semmering. Neben den Österreicherinnen um die Lokalmatadorinnen Katharina Huber und Katharina Gallhuber steht vor allem Weltklasse-Athletin Mikaela Shiffrin im Blickpunkt. Schon „Guten Morgen NÖ“ meldet sich live vom Semmering. Astrid Nentwich bringt neben Wetter und Verkehr auch einige Gäste zum sportlichen Großereignis auf Sendung. Die Höhepunkte der Rennen und die Hintergrundgeschichten gibt es auch in „NÖ heute“, auf noe.ORF.at und den Social-Media-Kanälen des ORF Niederösterreich.

Die Jubiläumsrennen am Semmering

·27.12.2025: RTL (1.DG 10.00/2.DG 13.00 Uhr)

·28.12.2025: Nachtslalom (1.DG 14.15/2.DG 17.45 Uhr)

RUND UM SILVESTER UND NEUJAHR

Vom 26. bis zum 30. Dezember gibt Radio Niederösterreich-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger täglich einen Überblick über die Jahreshoroskope für 2026. Am 31. Dezember gibt es von 10 bis 15 Uhr einen ausführlichen Jahresrückblick auf das ereignisreiche 2025. Und am letzten Tag des Jahres begleiten wir unser Publikum mit der „Radio NÖ Silvesterparty“ ins neue Jahr.

Die Sendungen und Sendezeiten am 31.Dezember im Detail:

15-20 Uhr „Silvester auf Radio NÖ“ – von 15-17 Uhr erstellt Radio NÖ-Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger die Jahreshoroskope der Hörerinnen und Hörer

20-1 Uhr „Die Radio NÖ Silvesterparty“ – Silvia Schreiber und Roman Kreid erfüllen Musikwünsche und um Mitternacht sind traditionell die Pummerin und der Donauwalzer zu hören.

DAS NEUJAHRSKONZERT DES TONKÜNSTLER-ORCHESTERS NIEDERÖSTERREICH

Donnerstag, 1. Jänner 2026, zeitversetzt um 20.04 Uhr auf Radio Niederösterreich

Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich spielt beim Neujahrskonzert unter Dirigent Alfred Eschwé Werke von Strauss bis Lehár und Rossini. Christoph Wagner-Trenkwitz führt durch das Programm. Als Solistin ist die deutsche Sopranistin Kathrin Zukowski dabei. Radio Niederösterreich überträgt das Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters am 1. Jänner 2026 zeitversetzt ab 20 Uhr.





GEDANKEN ZUM NEUJAHRSTAG AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH

Nach 8 Uhr Nach 8 Uhr in Guten Morgen NÖ: Gedanken zum Neuen Jahr vom designierten Erzbischof von Wien Josef Grünwidl

10-11 Uhr Kath. Gottesdienst aus der Stadtpfarrkirche St. Xaver in Leoben (ST)

Dienstag, 6. Jänner 10-11 Uhr Katholischer Gottesdienst aus Donnersbach (ST)