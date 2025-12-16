WKÖ-Danninger: Senkung der Energieabgabe bringt Unternehmen Entlastung in Höhe von 260 Millionen Euro

Wien (OTS) -

„Wir begrüßen die vorgesehene Senkung der Elektrizitätsabgabe, denn sie ist ein wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung, um die Energiekostenbelastung in Österreich abzufedern. Auch für Unternehmen und KMU bringt sie eine Erleichterung der Kostensituation“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), über die geplante Gesetzesänderung. Konkret ersparen sich die Unternehmen im Jahr 2026 Elektrizitätsabgaben in Höhe von ca. 260 Millionen Euro (Bruttoentlastungsvolumen). Laut aktuellem Entwurf soll die Elektrizitätsabgabe 2026 auf 0,82 Cent/kWh für Unternehmen und auf 0,1 Cent/kWh für Haushalte gesenkt werden.

WKÖ fordert strukturelle Maßnahmen für Industrie und exportorientierte Betriebe

„Was unsere Betriebe brauchen, sind langfristig wirksame Rahmenbedingungen, insbesondere für energieintensive und exportorientierte Branchen“, sagt Danninger. Die WKÖ fordert daher eine deutliche Nachschärfung bei der Strompreiskompensation. Während andere EU-Staaten bis 2030 planen, ist Österreich aktuell nur auf 2025 und 2026 beschränkt – ein klarer Wettbewerbsnachteil.

Industriestrompreis und Netzinvestitionen: Österreich darf nicht zurückfallen

Ein temporärer Industriestrompreis – analog zu Deutschland – und gezielte Maßnahmen zur Senkung der Netzkosten sind laut WKÖ notwendig. „Deutschland investiert 6,5 Milliarden Euro in die Netzsubventionierung, wir dürfen hier nicht einfach zusehen“, so Danninger. Österreich muss aktiv gegensteuern, um seinen Produktionsstandort zukunftsfähig zu halten. (PWK542/NIS/PAT)