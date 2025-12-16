20 Jahre Mobile Nachhilfe: Gratis-Termin bei Buchung eines 20er-Blocks

Wien (OTS) -

20 Jahre Mobile Nachhilfe – Gratis-Termin bei 20er-Block-Buchung

Die Mobile Nachhilfe feiert 20 Jahre individuelle Lernförderung. Seit 2005 unterstützt das Institut Schüler mit Nachhilfe zu Hause.

Jubiläumsaktion bis 31. Dezember 2025

Bei Buchung eines 20er-Blocks bis 31.12. wird ein 90-minütiger Gratis-Termin hinzugebucht. Das Angebot richtet sich insbesondere an Schüler mit einer schulischen Frühwarnung, gilt jedoch auch für alle anderen Schüler mit erhöhtem Aufholbedarf.

Anmeldung über die Standorte Wien, Graz, Linz und Innsbruck.

„Frühwarnungen sind ein wichtiges Signal, rechtzeitig gegenzusteuern“, so Geschäftsführer Mag. Thomas Kügerl.

Erfolgsfaktoren: Einzelunterricht zu Hause, flexible Terminplanung & qualifizierte Lehrkräfte

Mehr Infos: www.mobilenachhilfe.at