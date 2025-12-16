  • 16.12.2025, 08:30:34
20 Jahre Mobile Nachhilfe: Gratis-Termin bei Buchung eines 20er-Blocks

Im Jubiläumsjahr wird bei Buchung eines 20er-Blocks ein 90-minütiger Gratis-Termin gewährt. Das Angebot gilt bis 31. Dezember 2025.

Lehrkräfte der Mobilen Nachhilfe auf dem Weg zum Schüler nach Hause.
Wien (OTS) - 

Die Mobile Nachhilfe feiert 20 Jahre individuelle Lernförderung. Seit 2005 unterstützt das Institut Schüler mit Nachhilfe zu Hause.

Jubiläumsaktion bis 31. Dezember 2025

Bei Buchung eines 20er-Blocks bis 31.12. wird ein 90-minütiger Gratis-Termin hinzugebucht. Das Angebot richtet sich insbesondere an Schüler mit einer schulischen Frühwarnung, gilt jedoch auch für alle anderen Schüler mit erhöhtem Aufholbedarf.

Anmeldung über die Standorte Wien, Graz, Linz und Innsbruck.

„Frühwarnungen sind ein wichtiges Signal, rechtzeitig gegenzusteuern“, so Geschäftsführer Mag. Thomas Kügerl.

Erfolgsfaktoren: Einzelunterricht zu Hause, flexible Terminplanung & qualifizierte Lehrkräfte

Mehr Infos: www.mobilenachhilfe.at

Rückfragen & Kontakt

Mobile Nachhilfe
Mag. Thomas Kügerl, Geschäftsführer
Telefon: +43 650 566 1 566
E-Mail: office@mobilenachhilfe.at
Website: https://www.mobilenachhilfe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
