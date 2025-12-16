- 16.12.2025, 08:30:34
20 Jahre Mobile Nachhilfe: Gratis-Termin bei Buchung eines 20er-Blocks
Im Jubiläumsjahr wird bei Buchung eines 20er-Blocks ein 90-minütiger Gratis-Termin gewährt. Das Angebot gilt bis 31. Dezember 2025.
20 Jahre Mobile Nachhilfe – Gratis-Termin bei 20er-Block-Buchung
Die Mobile Nachhilfe feiert 20 Jahre individuelle Lernförderung. Seit 2005 unterstützt das Institut Schüler mit Nachhilfe zu Hause.
Jubiläumsaktion bis 31. Dezember 2025
Bei Buchung eines 20er-Blocks bis 31.12. wird ein 90-minütiger Gratis-Termin hinzugebucht. Das Angebot richtet sich insbesondere an Schüler mit einer schulischen Frühwarnung, gilt jedoch auch für alle anderen Schüler mit erhöhtem Aufholbedarf.
Anmeldung über die Standorte Wien, Graz, Linz und Innsbruck.
„Frühwarnungen sind ein wichtiges Signal, rechtzeitig gegenzusteuern“, so Geschäftsführer Mag. Thomas Kügerl.
Erfolgsfaktoren: Einzelunterricht zu Hause, flexible Terminplanung & qualifizierte Lehrkräfte
Mehr Infos: www.mobilenachhilfe.at
Feiern Sie mit uns 20 Jahre Mobile Nachhilfe!
Buchen Sie bis 31. Dezember 2025 einen 20er-Block und starten Sie mit professioneller Nachhilfe ins neue Jahr.
Rückfragen & Kontakt
Mobile Nachhilfe
Mag. Thomas Kügerl, Geschäftsführer
Telefon: +43 650 566 1 566
E-Mail: office@mobilenachhilfe.at
Website: https://www.mobilenachhilfe.at/
