Studie Weihnachtsessen: Mehrheit is(s)t traditionell

Wien (OTS) -

Weihnachten steht vor der Türe, damit einher gehen viele Familientraditionen. Eine davon ist in vielen österreichischen Haushalten das Weihnachtsessen, wie eine aktuelle Studie von iglo unter 1.000 Befragten zeigt. 43 Prozent der Österreicher geben an, dass sie am 24. Dezember immer ein besonderes Gericht auftischen, weitere 28 Prozent haben grundsätzlich eine traditionelle Speise, die aber auch einmal gewechselt werden darf.

Am beliebtesten sind Raclette, Kalte Platte & Suppe

Wer selbst noch keine Idee hat, findet vielleicht unter den beliebtesten Gerichten eine Anregung für das eigene Festmahl. Am häufigsten kommen am Heiligen Abend Raclette (24 Prozent), Kalte Platte (20 Prozent) sowie beinahe gleichauf Suppe (15 Prozent) und Bratwürstel (14 Prozent) auf den Tisch. Auch Fondue (11 Prozent), Gans (10 Prozent), Karpfen und Lachs (je 9 Prozent) finden sich häufig.

Geschmäcker in den Bundesländern sind sehr unterschiedlich

Besonders auffällig sind die großen regionalen Unterschiede bei den beliebtesten Gerichten. So hat der Karpfen im Osten (Wien und Burgenland) Tradition. In Kärnten sind Kochwürstel mit Sauerkraut am weitesten verbreitet, in Vorarlberg das Raclette. In Salzburg gibt es besonders oft Suppe und in Oberösterreich sind Bratwürstel eng mit Weihnachten verbunden.

Besonders traditionell sind jüngere Personen und Familien

Wenn es um ein besonderes Weihnachtsgericht geht, zeigen sich vor allem unter 30-Jährige (55 Prozent) sowie Haushalte mit Kindern (52 Prozent) und Familien mit drei oder mehr Personen (54 Prozent) besonders traditionsbewusst. Am wenigsten Tradition hat eine besondere Speise bei Alleinlebenden (31 Prozent). Im Bundesländervergleich hat man in Salzburg (54 Prozent), im Burgenland (53 Prozent) und in Vorarlberg (51 Prozent) die größten Chancen, jedes Weihnachten in den Genuss des gleichen Gerichts zu kommen.

Familientradition bestimmt meist den Festtagstisch

Der Hauptgrund für die weihnachtliche Speisenwahl ist die Familientradition, die damit weitergeführt wird. Für ein Viertel ist es zudem die festliche Stimmung ausschlaggebend, die das Gericht verströmt. 22 Prozent überzeugt die einfache Zubereitung, und 20 Prozent verbinden schöne Kindheitserinnerungen mit dem traditionellen Essen.

Über die iglo-Trendstudie

Für die Studie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im September 2025 für iglo Österreich 1.011 Österreicher/innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.