Mitte Dezember und noch keine Winterreifen?

Wien, (OTS) -

Mit 1. November hat in Österreich erneut die situative Winterreifenpflicht begonnen. Das heißt: Sobald winterliche Straßenverhältnisse auftreten – oder zu erwarten sind –, müssen Fahrzeuge mit Winterreifen unterwegs sein. Auch wenn der Herbst mancherorts noch mild wirkte, warnen Experten: Der Wintereinbruch kommt schneller als erwartet. Wer bisher noch nicht gewechselt hat, sollte rasch einen Termin beim Reifenfachhandel vereinbaren, idealerweise bevor die Feiertage und Weihnachtsferien beginnen. Winterreifen sind speziell für niedrige Temperaturen konzipiert und bieten bei Kälte, Schneefall, Nässe und Glätte deutlich bessere Haftung. Was macht einen guten Reifen aus? Natürlich in erster Linie der Grip. Winterreifen haben gegenüber dem Sommerreifen eine weichere Gummimischung und eine andere Profilgestaltung, sodass der Reifen auch an kalten Tagen den richtigen Grip hat. Auch der Bremsweg ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Das ist nicht nur ein Sicherheitsfaktor – es hat auch rechtliche Folgen: Falsche Bereifung bei einem Unfall kann hohe Strafen nach sich ziehen. Versicherungen können Leistungen kürzen, wenn mangelnde Winterausrüstung zur Unfallursache beigetragen hat. Wer mit den passenden Reifen fährt, schützt nicht nur sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch seinen Geldbeutel.

Reifen sind ein High-tech-Produkt und die unmittelbare und einzige Verbindung zwischen Auto und Straße. Vier Handflächen groß ist die durchschnittliche Reifenaufstandsfläche. Auf kleiner Fläche wird die Kraft übertragen, gebremst und ein sicheres Kurvenverhalten erzeugt. Entscheidend für die Sicherheit. Leider wird der Reifen gerne einfach nur als „rund und schwarz“ wahrgenommen. In Wirklichkeit ist der Reifen aber ein hochtechnologisches Produkt, in dem viel Entwicklung steckt. Fahrzeuge werden zwar immer intelligenter, aber die Reifen sind nach wie vor die einzige Verbindung zur Straße. Jede Jahreszeit stellt besondere Anforderung an Reifen. Dabei sind Grip, Bremsweg, Kurven- und Aquaplaning-Verhalten wesentlich. Die richtigen Reifen bringen die ganzen Wunderwaffen der Fahrzeugindustrie auf den Boden. Im Endeffekt muss der Reifen das umsetzen, was das Fahrzeug kann und was der Lenker vom Fahrzeug möchte. Die Experten vom Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) raten dringend, jetzt noch rasch einen Termin zum Reifenwechsel zu vereinbaren. Erfahrungsgemäß kommt es vor den Feiertagen und zu Beginn der Weihnachtsferien zu einer starken Auslastung. „Der richtige Reifen zur richtigen Jahreszeit“, so die Experten vom VRÖ. „Wer im Winter wirklich sicher unterwegs sein möchte, ist mit modernen Winterreifen am besten ausgestattet. Die Reifenfachhändler bieten eine umfassende Beratung.“

Wer seine Räder in Eigenregie wechselt, sollte unbedingt auf die korrekten Lagerbedingungen achten: zugfrei, trocken, kühl, dunkel und nicht im Freien. Unsachgemäße Lagerung kann das Material schädigen und die Performance des Reifens beeinträchtigen. Der Reifenfachhandel bietet professionelle Einlagerung mit optimalen Bedingungen und zusätzlicher Zustandskontrolle.