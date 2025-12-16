VKI: Pistaziencreme im Taste:Check

Wien (OTS) -

Ob als Füllung im Croissant, Krapfen oder als süßer Brotaufstrich: Pistaziencreme ist in aller Munde. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat Konsument:innen das Hype-Produkt im Zuge des Testformats „Taste:Check“ blind verkosten lassen und gefragt: Welche schmeckt am besten? Drei Cremen wurden für gut befunden, der Großteil hat durchschnittlich gemundet. Die ausführlichen Ergebnisse gibt es ab sofort auf www.vki.at/pistaziencreme-2025 und ab 18. Dezember in der Jänner-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

Die Verkostung

64 Laien-Verkoster:innen probierten zehn verschiedene Pistaziencremen ohne zu wissen, welche Marke sich hinter welcher Nummer verbarg. Bewertet wurden Aussehen, Geruch, Mundgefühl, Geschmack allgemein und der nach Pistazien. Schließlich mussten die Tester:innen ein Gesamturteil vergeben und angeben, ob sie das Produkt kaufen würden. Um möglichst unbeeinflusst urteilen zu können, wurde der Mund zwischen den Proben mit Brot, Apfelspalten und Wasser neutralisiert und die Proben pur am Löffel verkostet.

Die Ergebnisse

Ruben’s Pistaziencreme creamy ist mit 70 von 100 erreichten Punkten der unangefochtene Verkostungssieger und schmeckt den Verkoster:innen am besten. Die Streichcreme, erhältlich bei Spar, glänzt unter den zehn verkosteten Produkten mit dem geringsten Zuckergehalt und dem zweithöchsten Pistazienanteil, enthält jedoch auch zugesetzte natürliche Farbstoffe. Vier von fünf Verkoster:innen würden Ruben’s kaufen. Auf Platz 2 und 3 folgen Scyavuru (66 Punkte) und La Dolce Vita (64), die ebenfalls beide für „gut“ befunden wurden. Im Unterschied zum Verkostungssieger enthalten beide mehr Zucker und weniger Pistazien. Zwei Drittel der Laien-Verkoster:innen würden die “Crema al pistacchio” von Scyavuru (online) und La Dolce Vita (Spar) kaufen.

Auch zwei vegane Pistaziencremen wurden verkostet: DM bio (59 Punkte) und Koro (57 Punkte). Die Bio-Pistaziencreme von DM schafft als viertbeliebteste um einen Hauch kein „gut“. Ihre Stärken liegen im Geruch, Mundgefühl und im allgemeinen Geschmack. Die Creme von Koro überzeugt mit ihrem Pistazien-Geschmack und -Anteil von 60 Prozent.

Der Zuckergehalt bei den zehn probierten Produkten lag zwischen 32 und 47 Prozent. Dieser Prozentsatz ist zwar geringer als jener in einer durchschnittlichen Marmelade aus dem Handel. Aus gesundheitlicher Perspektive ist jedoch auch bei Pistaziencreme auf einen Genuss in Maßen hinzuweisen.

SERVICE: Die ausführlichen Ergebnisse gibt es ab 18. Dezember 2025 in der Jänner-Ausgabe der Zeitschrift KONSUMENT und auf www.vki.at/pistaziencreme-2025.