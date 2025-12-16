Wiener Gesundheitsverbund: Medizinische Versorgung über die Feiertage sichergestellt

Wien (OTS) -

Der Wiener Gesundheitsverbund und seine Mitarbeiter*innen sind auch an den Feiertagen rund um die Uhr für alle Wiener*innen da. Damit ist die medizinische Versorgung in der Stadt auch während der Zeit, in der viele niedergelassene Ordinationen geschlossen sind, gesichert. Bei Krankheitssymptomen von Kindern wie auch Erwachsenen bietet die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 rund um die Uhr eine rasche Ersteinschätzung. Besonders bei Fieber, Husten oder Atemwegsbeschwerden hilft das medizinische Fachpersonal, einzuordnen, ob eine Behandlung zu Hause ausreicht oder eine ärztliche Untersuchung notwendig ist.

„Wenn Kinder krank sind, aber keine akuten Symptome zeigen, und Eltern auf Nummer sicher gehen wollen, ist 1450 die erste Anlaufstelle. Damit kann rasch geklärt werden, ob medizinische Hilfe nötig ist oder eine Behandlung zu Hause genügt“, erklärt Florian Knipp, Leiter der Kinder- und Jugendabteilung der Klinik Favoriten.

Kinderambulanz bei akuten Beschwerden

Treten bei Kindern gefährliche oder besorgniserregende Symptome auf, sollte eine Kinderambulanz aufgesucht werden. Dazu zählen ausgeprägte Atemnot, Trinkverweigerung, anhaltendes Erbrechen, starke Teilnahmslosigkeit oder hohes Fieber bei Babys unter drei Monaten. In solchen Fällen kann auch jederzeit der Rettungsdienst unter 144 alarmiert werden.

Erstversorgungsambulanzen für Erwachsene

Für Erwachsene mit akuten, nicht lebensbedrohlichen Beschwerden stehen während der Feiertage die Erstversorgungsambulanz (EVA) in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes zur Verfügung. Dort wird abgeklärt, welche Behandlung erforderlich ist. „Nicht alle Patient*innen, die in unsere Kliniken kommen, sind Notfälle. In den Erstversorgungsambulanz werden akute Fälle versorgt, und falls nötig wird eine Nachbetreuung im niedergelassenen Bereich organisiert“, so Diana Bonderman, Leitung Notfallambulanz Klinik Favoriten.

Notfallabteilungen rund um die Uhr geöffnet

Die Notfallabteilungen (Notaufnahmen) aller Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes stehen selbstverständlich ebenfalls 24 Stunden täglich für akute medizinische Notfälle bereit. Patient*innen mit schweren Symptomen wie Brustschmerzen, Lähmungen, starker Atemnot oder schweren Verletzungen sollen direkt eine Notaufnahme aufsuchen oder den Rettungsdienst unter 144 kontaktieren.

Übersicht Erstversorgungsambulanzen