Termine am 16. Dezember in der Rathauskorrespondenz
- 9.00 Uhr, 8. Wiener Gemeinderat, Voranschlag (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
- 17.00 Uhr Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (2., Lessinggasse 14, Mehrzweckhalle des BRG/BORG Lessinggasse)
