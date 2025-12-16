Termine am 16. Dezember in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 9.00 Uhr, 8. Wiener Gemeinderat, Voranschlag (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at

17.00 Uhr Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (2., Lessinggasse 14, Mehrzweckhalle des BRG/BORG Lessinggasse) (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK