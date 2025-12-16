Kapsch TrafficCom mit ESG Transparency Award ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeitserklärung 2024/25 für Transparenz ausgezeichnet

Kapsch TrafficCom ist „Leading Company” nach Land, Branche und Größe

Kapsch TrafficCom wurde für die Nachhaltigkeitserklärung 2024/25 mit dem ESG Transparency Award ausgezeichnet.

ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Als „Leading Company“ zählt Kapsch TrafficCom demnach zu den besten Organisationen nach Land, Branche und Größe – und zur „Exzellenz-Klasse“ des Awards. Die aktuelle Nachhaltigkeitserklärung folgte erstmals den Reporting Standards gemäß Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union.

Basis der Bewertung ist ein wissenschaftlich fundiertes, mehrstufiges Modell zur Analyse von ESG-Reports, das zentrale europäische und internationale Richtlinien, etablierte Benchmarks, branchenübergreifende Best Practices sowie die Erwartungen von Stakeholdern und Shareholdern berücksichtigt.

Doris Gstatter, ESG Officer bei Kapsch TrafficCom, kommentiert die Auszeichnung: „Wir sind sehr stolz, dass unsere aktuelle Nachhaltigkeitserklärung mit dem ESG Transparency Award ausgezeichnet wurde. Die Anerkennung bestätigt unser Nachhaltigkeitsverständnis nicht nur als Pflicht, sondern als Teil unserer Unternehmensidentität.“

Bewertungskriterien sind Transparenz, ESG und das regulatorische Umfeld, wobei Transparenz den Kern des Awards bildet. Besonderer Wert wird auf Nachvollziehbarkeit, Strukturen und Zugänglichkeit der Berichterstattung gelegt. Als ESG-Verantwortliche von Kapsch TrafficCom wird Doris Gstatter auch in das ESG Transparency Committee 2026 berufen.

Der ESG Transparency Award von EUPD Research (ein anerkanntes Marktforschungsinstitut für Nachhaltigkeit) zeichnet Organisationen aus, die Nachhaltigkeit als strategisches Führungsprinzip verstehen und ihre Fortschritte und potenziellen Verbesserungsmöglichkeiten offenlegen. Er bewertet dafür die transparente Berichterstattung von Organisationen aus mehr als 30 Ländern und allen Wirtschaftssektoren.