  • 16.12.2025, 07:30:33
  • /
  • OTS0011

Kapsch TrafficCom mit ESG Transparency Award ausgezeichnet

Wien (OTS) - 

  • Nachhaltigkeitserklärung 2024/25 für Transparenz ausgezeichnet

  • Kapsch TrafficCom ist „Leading Company” nach Land, Branche und Größe

Kapsch TrafficCom wurde für die Nachhaltigkeitserklärung 2024/25 mit dem ESG Transparency Award ausgezeichnet.

ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Als „Leading Company“ zählt Kapsch TrafficCom demnach zu den besten Organisationen nach Land, Branche und Größe – und zur „Exzellenz-Klasse“ des Awards. Die aktuelle Nachhaltigkeitserklärung folgte erstmals den Reporting Standards gemäß Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union.

Basis der Bewertung ist ein wissenschaftlich fundiertes, mehrstufiges Modell zur Analyse von ESG-Reports, das zentrale europäische und internationale Richtlinien, etablierte Benchmarks, branchenübergreifende Best Practices sowie die Erwartungen von Stakeholdern und Shareholdern berücksichtigt.

Doris Gstatter, ESG Officer bei Kapsch TrafficCom, kommentiert die Auszeichnung: „Wir sind sehr stolz, dass unsere aktuelle Nachhaltigkeitserklärung mit dem ESG Transparency Award ausgezeichnet wurde. Die Anerkennung bestätigt unser Nachhaltigkeitsverständnis nicht nur als Pflicht, sondern als Teil unserer Unternehmensidentität.

Bewertungskriterien sind Transparenz, ESG und das regulatorische Umfeld, wobei Transparenz den Kern des Awards bildet. Besonderer Wert wird auf Nachvollziehbarkeit, Strukturen und Zugänglichkeit der Berichterstattung gelegt. Als ESG-Verantwortliche von Kapsch TrafficCom wird Doris Gstatter auch in das ESG Transparency Committee 2026 berufen.

Der ESG Transparency Award von EUPD Research (ein anerkanntes Marktforschungsinstitut für Nachhaltigkeit) zeichnet Organisationen aus, die Nachhaltigkeit als strategisches Führungsprinzip verstehen und ihre Fortschritte und potenziellen Verbesserungsmöglichkeiten offenlegen. Er bewertet dafür die transparente Berichterstattung von Organisationen aus mehr als 30 Ländern und allen Wirtschaftssektoren.

Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficCom

Rückfragen & Kontakt

Sandra Bijelic

Head of Corporate Communications
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria
P +43 664 628 1720
sandra.bijelic@kapsch.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KTR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright