ARBÖ: Einkaufsamstag, Ferienbeginn in Deutschland und Konzerte in der Wiener Stadthalle sorgen für Staus am vierten Advent-Wochenende

Auch das vierte Adventwochenende wird aus verkehrstechnischer Sicht alles andere als besinnlich. Der Einkaufsverkehr am Samstag in den Großstädten sorgt erfahrungsgemäß für volle Straßen. Zusätzlich startet in Deutschland sowie in mehreren Nachbarländern bereits an diesem Wochenende der Weihnachtsferienverkehr. Weitere Verzögerungen sind durch mehrere Großveranstaltungen in Wien zu erwarten, darunter drei stark frequentierte Konzerte in der Wiener Stadthalle.

Wer am vierten Adventsamstag seine Weihnachtseinkäufe erledigt, sollte in und rund um Einkaufsstraßen und Shopping-Center ab dem Vormittag bis in die Mittagsstunden sowie erneut ab dem späteren Nachmittag mit Staus und Verzögerungen rechnen. In und rund um Wien kommt es auf der Südautobahn (A2) zwischen dem Knoten Inzersdorf und Wiener Neudorf sowie auf der begleitenden Triester Straße (B17) zu längeren Verzögerungen. Auch auf der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) zwischen dem Knoten Hirschstetten und der Hermann-Gebauer-Straße ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Innerstädtisch sind vor allem die Brünner Straße, die Mariahilfer Straße, der Neubaugürtel sowie die Nordbrücke betroffen. Die Innere Mariahilfer Straße ist am Samstag zwischen dem Museumsplatz/Getreidemarkt und der Stumpergasse von 9 bis 19 Uhr als Fußgängerzone eingerichtet und auch für Radfahrer sowie E-Scooter gesperrt, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Auch in anderen Landeshauptstädten ist mit starkem Einkaufsverkehr zu rechnen. In Graz staut es auf der Pyhrnautobahn (A9) vor den Ausfahrten Seiersberg und Webling sowie auf der Feldkirchner Straße, dem Weblinger Gürtel und im Bereich der innerstädtischen Einkaufsstraßen. In und rund um Linz müssen Autofahrer auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und dem Knoten Haid sowie auf der Kremstal Straße (B139) und der Wiener Straße (B1) zwischen Linz und Traun mehr Zeit einplanen. In Salzburg betrifft dies vor allem die Westautobahn (A1) vor den Ausfahrten Kleßheim und Salzburg-West beziehungsweise Salzburg-Flughafen. In Innsbruck sind Verzögerungen auf der Inntalautobahn (A12) bei den Ab- und Auffahrten Innsbruck-Ost und Kranebitten zu erwarten.

Zwtl.: Ferienbeginn bringt Staus auf Transitrouten und Zufahrten zu Skigebieten

Während in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei die Weihnachtsferien bereits an diesem Wochenende beginnen, dauert es in Österreich noch bis 24. Dezember. Die stärksten Verkehrsbelastungen werden traditionell am Samstagvormittag bis in den späten Nachmittag hinein erwartet.

Besonders betroffen sind die Transitrouten in Richtung Osten und Süden. Auf der Innkreisautobahn (A8) zwischen Ort im Innkreis und Ried im Innkreis sowie im Bereich des Knotens Wels, auf der Ostautobahn (A4) bei Bruck an der Leitha und vor der Grenze Nickelsdorf sowie auf der Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosrucktunnel und dem Gleinalmtunnel ist mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Auch auf der Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel und auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg sowie über die Scheitelstrecke sind Staus wahrscheinlich. In Tirol kommt es zusätzlich auf der Inntalautobahn (A12) vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal, Haiming/Ötztal und Imst/Pitztal sowie im Großraum Innsbruck zu Verzögerungen. Auch auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg sowie im Baustellenbereich bei der Luegbrücke ist mit Zeitverlust zu rechnen.

Durch den verstärkten Reiseverkehr in die Skigebiete rechnet der ARBÖ zudem auf folgenden Strecken mit Staus und Verzögerungen:

Arlbergschnellstraße (S16) zwischen Bludenz und dem Arlbergtunnel

Bregenzerwaldstraße (L200) zwischen Egg und Andelsbuch

Ennstalstraße (B320) im Großraum Liezen

Fernpassstraße (B179) abschnittsweise im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Pass-Thurn-Straße (B161) im Großraum Kitzbühel

Silvrettastraße (B188 bzw. L188) im Paznauntal beziehungsweise im Montafon

Zillertalstraße (B169) im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel

Zwtl.: Konzerte in der Wiener Stadthalle führen zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen

Für zusätzliches Verkehrsaufkommen in Wien sorgen mehrere Konzerte in der Wiener Stadthalle. Am Donnerstag, 18. Dezember, tritt Bryan Adams auf, am Freitag, 19. Dezember, folgt Wanda, bevor am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Dezember, die Böhsen Onkelz in der Stadthalle gastieren. Rund um den Veranstaltungsort ist daher mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besonders betroffen sind der Neubaugürtel, die Linke Wienzeile, die Rechte Wienzeile, die Gablenzgasse, die Märzstraße, die Hütteldorfer Straße sowie die Straßen im Nibelungenviertel. „Als Parkmöglichkeiten bieten sich unter anderem die Stadthallengarage, die Märzparkgarage, die Parkgarage Lugner City sowie Garagen im Bereich des Westbahnhofs an. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Die Wiener Linien bedienen den Veranstaltungsort mit der U-Bahn-Linie U6 (Burggasse-Stadthalle) sowie den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 und der Autobuslinie 48A“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

