Jugend Eine Welt: Wiederaufforstungs-Projekt in Ecuador steht nach Mittelstreichung durch Klimaschutz-Ministerium vor dem Aus

Wien (OTS) -

6,7 Millionen Hektar – genauso groß wie Panama. So viel Fläche an Regenwald ging laut Analyse des US-amerikanischen GLAD-Labors der University of Maryland und des World Ressources Institute im Jahr 2024 verloren. Damit verschwand der tropische Primärwald – mit einer Geschwindigkeit von 18 Fußballfeldern pro Minute ­ fast doppelt so schnell wie im Jahr davor. „Die fortschreitende Abholzung des Regenwaldes, Erdölförderung und Bergbautätigkeiten sowie die Auswirkungen des Klimawandels haben nachweislich einen negativen Einfluss auf das Leben der indigenen Völker, zum Beispiel im ecuadorianischen Amazonas-Tiefland sowie im Anden-Hochland, wo Jugend Eine Welt mit dem langjährigen Partner FEPP (Fondo Ecuadoriano Popolorum Progressio) seit vielen Jahren Wiederaufforstungsprojekte unterstützt“ , erklärt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt. „Zudem trägt die Wiederaufforstung des Regenwaldes auch erheblich zur Reduktion von atmosphärischem CO₂ bei. Denn laut Studien sind Tropenwälder besonders effiziente Kohlenstoffsenken, die große Mengen CO₂ speichern können.“

Regenwald spielt bei Klimaschutz zentrale Rolle

Die langjährige, wichtige Arbeit von Jugend Ein Welt in Bezug auf Wiederaufforstung des Regenwaldes und Schutz der Indigenen im Amazonas-Tiefland bzw. Anden-Hochland von Ecuador könnte jedoch ein abruptes Ende finden. Denn das für Klima- und Umweltschutz zuständige Ministerium hat u.a. die für 2025 zugesagten Mittel für internationale Klimaprojekte (bis zu 15 Mio. Euro) ersatzlos gestrichen. „Tropenwälder spielen beim Klimaschutz eine zentrale Rolle. Sie stabilisieren das Klima, schützen die Biodiversität und dienen als natürliche CO₂-Senken. Der Schutz und die Wiederherstellung tropischer Wälder gehören daher zu den wichtigsten Maßnahmen, um die Erderwärmung einzudämmen“, erklärt Heiserer. „Die von Jugend Eine Welt bereits seit ein paar Jahren unterstützten Projekte im Amazonas-Tiefland und Anden-Hochland Ecuadors knüpfen genau dort an. 1.000 Hektar Regenwald sollen in der ersten Phase aufgeforstet werden, über die kommenden 20 Jahre würden allein hier 285.000 Tonnen CO₂ von den neu gepflanzten Bäumen gespeichert. Mit dem Einfrieren der Mittel durch das Klima- und Umweltschutzministerium steht das Projekt jetzt allerdings vor dem Aus, bevor es Wirkung für unsere aller Zukunft entfalten kann. Ein Drama für den Klimaschutz, und ein Drama für die indigenen Völker und Gemeinschaften. Denn das von Jugend Eine Welt umgesetzte Projekt schützt nicht nur ihren Lebensraum, sondern auch ihre Ernährungssicherheit.“

Appell an Bundesminister Totschnig

Heiserer appelliert daher an Bundesminister Nobert Totschnig, die gestrichenen bzw. ausstehenden Mittel für 2025 im Folgejahr auszuschütten und auch für die kommenden Jahre zu budgetieren. „Das Pariser Klimaabkommen, das Regierungsprogramm und das Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2025 bis 2027 verpflichten Österreich dazu, Länder des Globalen Südens beim Erreichen der Klimaziele zu unterstützen. Die Streichung der finanziellen Mittel ist ein fatales Zeichen und schadet Österreichs Glaubwürdigkeit. Bundesminister Totschnig darf sich beim Thema Klimaschutz nicht der Verantwortung entziehen“ , so Heiserer abschließend.

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!

Infos: www.jugendeinewelt.at