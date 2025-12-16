Krisen kennen keinen Feiertag: Neue Website bündelt Krisenhilfe österreichweit

Wien (OTS) -

Weihnachten gilt als Zeit der Nähe und des Zusammenhalts. Gleichzeitig zählt es für viele Menschen zu den herausforderndsten Wochen des Jahres. Einsamkeit, familiäre Spannungen, emotionale Überforderung und finanzielle Sorgen verdichten sich rund um die Feiertage zu einer psychischen Belastungssituation.

Entsprechend verzeichnen psychosoziale Dienste in Österreich insbesondere zwischen Dezember und Februar regelmäßig einen Anstieg an Krisenkontakten.

Zusätzlich wirken in dieser Jahreszeit saisonale Einflussfaktoren verstärkend: Laut der Medizinischen Universität Wien sind in Österreich jährlich rund 200.000 Menschen von einer sogenannten Herbst-Winter-Depression betroffen, Frauen häufiger als Männer.

Doch Krisen halten sich weder an Feiertage noch an Jahreszeiten. Um Menschen in solch heiklen Phasen rasch Orientierung zu bieten, stellt der LSB-Club erstmalig eine frei zugängliche Website zur Verfügung, die mehr als 1.000 Krisen- und Notfallkontakte aus ganz Österreich übersichtlich bündelt. Die Online-Übersicht www.krisenhotlines.at ist jederzeit abrufbar und richtet sich an Menschen in akuten Belastungssituationen sowie an Angehörige, Fachpersonen, Institutionen und Gemeinden.

„Viele Menschen kämpfen gerade rund um die Feiertage mit belastenden Herausforderungen. Niemand sollte in einsamen Stunden oder in schwierigen Momenten ohne Orientierung bleiben“, sagt LSB-Club-Gründer Paul Lang. „Deshalb bündeln wir die wichtigsten Notfallnummern und Krisenhotlines des Landes an einem Ort – online, rund um die Uhr und kostenlos für alle zugänglich. Übersichtlich nach Bundesländern und Themen sortiert.“

Darin sind auch Anlaufstellen gelistet, die rund um die Uhr erreichbar sind, auch an Feiertagen. Die Website www.krisenhotlines.at dient als erste und übersichtliche Orientierung in akuten Belastungssituationen. Sie ersetzt keine persönliche Beratung oder Behandlung, kann jedoch im entscheidenden Moment den Weg zu professioneller Hilfe öffnen – schnell, übersichtlich und niederschwellig.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist bewusst gewählt. Zahlreiche Fachpublikationen und klinische Erfahrungsberichte zeigen, dass frühzeitige psychosoziale Unterstützung entscheidend zur Stabilisierung beitragen kann. Voraussetzung dafür ist, dass Betroffene rasch Zugang zu passenden Hilfsangeboten finden. In der Praxis fehlt es jedoch oft an Übersicht und schneller Orientierung. Die Website setzt genau hier an und soll den Zugang zu geeigneten Hilfsangeboten erleichtern.

Der LSB-Club lädt Medien, Gemeinden, Organisationen und Privatpersonen ein, die Website aktiv weiterzugeben und in eigenen Informationskanälen zu verlinken. Jede Weiterverbreitung kann im Ernstfall dazu beitragen, dass Menschen in belastenden Situationen rascher den passenden Zugang zu professioneller Hilfe finden.



Über den LSB-Club

Der LSB-Club ist mit aktuell über 550 Mitgliedern eine ständig wachsende Community für psychosoziale Berater:innen in Österreich. Die Community fördert Austausch, Weiterbildung und praxisnahe Unterstützung – von der Ausbildungsphase bis zur eigenständigen Berufspraxis – und entwickelt Projekte, die professionelle psychosoziale Hilfe in Österreich sichtbarer und leichter zugänglich machen.