Karner und Tanner: Dank an Assistenzsoldaten und Polizei Burgenland für den Schutz unserer Grenzen

Die diesjährige Dankesfeier der Polizei und des Österreichischen Bundesheeres fand am 15. Dezember 2025 im Schloss Esterhazy in Eisenstadt statt. Zahlreiche hochrangige Gäste folgten der Einladung, darunter Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der Landespolizeidirektor vom Burgenland, Martin Huber, der Bürgermeister von Eisenstadt, Thomas Steiner, der Landtagsabgeordnete Roman Kainrath in Vertretung des Landeshauptmannes sowie Brigadier Gernot Gasser, Militärkommandant Burgenland.

Im Rahmen der Feierlichkeiten stand der Dank an die Einsatzkräfte von Polizei und Bundesheer im Mittelpunkt, die insbesondere im Bereich der Grenzsicherung und im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz eng und erfolgreich zusammenarbeiten.

Hervorragende Arbeit an der Grenze

Innenminister Gerhard Karner betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der engen Kooperation zwischen Polizei und Bundesheer:

„Die Zusammenarbeit von Polizei und Österreichischem Bundesheer funktioniert bestens. Die Assistenzsoldaten des Bundesheeres haben in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Polizei der Schleppermafia das Fürchten gelehrt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Soldatinnen und Soldaten – sie leisten eine hervorragende Arbeit.“ Der Innenminister verwies dabei auch auf das neue Grenzschutzkonzept, mit dessen Ausarbeitung er kürzlich den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, beauftragt hatte.

Dieses beruhe auf drei zentralen Schwerpunkten: massiv verstärkten Maßnahmen an der EU-Außengrenze – insbesondere nach dem österreichischen Veto zur Schengenerweiterung –, der Grenzüberwachung in Staaten des Westbalkans sowie an der ungarisch-österreichischen Grenze im Rahmen der Operation „Fox“ und verstärkten Schwerpunktkontrollen an der österreichischen Grenze sowie im Grenzraum und Hinterland.

Diese Maßnahmen, schloss Karner, würden in enger und bewährter Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer umgesetzt und stellten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit in Österreich dar. „Durch das neue Konzept zum Grenzschutz machen wir den Kontrollgürtel breiter, effizienter und flexibler.“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ergänzte: „Die Grenzen des Landes schützen zu können, gehört zu den Kernaufgaben des Staates. Frieden, Sicherheit und Freiheit gibt es nicht geschenkt. All das muss geschützt werden. Polizei und Bundesheer tun das gemeinsam in verschiedenster Art und Weise. Hier arbeiten wir Hand in Hand, um Österreichs Grenze gegen Migrationsdruck zu schützen. Das Bundesheer war und bleibt im Assistenzeinsatz und zwar in dem Ausmaß, wie es gebraucht wird.“

