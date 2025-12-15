- 15.12.2025, 17:39:02
AVISO: Präsentation Maßnahmenpaket zur Senkung der Stromkosten in Österreich
Medientermin morgen, 10.30 Uhr im Bundeskanzleramt
Morgen, Dienstag, den 16. Dezember 2025 um 10.30 Uhr stellen Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im Rahmen einer Pressekonferenz Maßnahmen zur Senkung der Stromkosten in Österreich vor.
Termin für Medien:
10.30 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.45 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
