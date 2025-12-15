AVISO: Präsentation Maßnahmenpaket zur Senkung der Stromkosten in Österreich

Wien (OTS) -

Morgen, Dienstag, den 16. Dezember 2025 um 10.30 Uhr stellen Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im Rahmen einer Pressekonferenz Maßnahmen zur Senkung der Stromkosten in Österreich vor.



Termin für Medien:



10.30 Uhr

PRESSEKONFERENZ



Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.45 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME



Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).