Gefestigte Strukturen für Beschäftigte an der Danube Private University

Krems/Wiener Neustadt (OTS) -

Die Danube Private University (DPU) mit Studiengängen in Zahnmedizin und Humanmedizin in Krems und Wiener Neustadt gilt als guter Arbeitgeber, weil sie ein familiäres, überschaubares Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien bietet und als erste österreichische Privatuniversitäten für ihre Familienfreundlichkeit zertifiziert wurde. Mitarbeitende profitieren von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie von der attraktiven Lage in der Wachau und in der Thermenregion, die eine hohe Lebensqualität bietet.

Die DPU möchte sich als Arbeitgeber stets weiterentwickeln. Mit dem Ausklang des Jahres 2025 zieht die Privatuniversität eine Zwischenbilanz über zentrale Weiterentwicklungen des vergangenen Jahres im Arbeitsumfeld. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Gesundheitsförderung, ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung und strukturierten Maßnahmen zur Arbeitssicherheit.

Gesundheitsförderung mit niederschwelligen Angeboten

Im laufenden Jahr bot die Universität mehrere kostenlose Präventionsmaßnahmen direkt am Campus an, darunter mobile Gesundheitschecks, Sehtests in Zusammenarbeit mit einem regionalen Partner, eine Grippeimpfaktion sowie ein telemedizinisches Beratungsangebot. Laut Protokoll des Arbeitsschutzausschusses wurden die Angebote von den Mitarbeiter*innen gut angenommen.

Optimierungen in Arbeitsbereichen und Sicherheit

Weiterentwicklungen gab es auch in den klinischen Bereichen: Im Zahnambulatorium wurden die klimatischen Bedingungen durch neue Beschattungslösungen spürbar verbessert. Zudem wurden Arbeitsplätze im Ambulatorium sowie im Forschungsturm ergonomisch angepasst.

Im Zuge einer behördlichen sanitären Einschau für das Zahnambulatorium Krems der DPU, an der Sachverständige des Amts der NÖ Landesregierung teilnahmen, wurde bereits im Vorjahr festgehalten, dass sich das Ambulatorium in einem äußerst gepflegten, hygienisch einwandfreien und insgesamt hervorragenden Zustand präsentierte. Um dieses Niveau langfristig zu sichern, arbeitet die DPU kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Qualitäts- und Hygienestandards.

Ergänzend wurden Unterweisungen und sicherheitstechnische Evaluierungen durchgeführt, um Abläufe und Zuständigkeiten weiter zu präzisieren und den Mitarbeiter*innen die bestmöglichen Arbeitsplatzbedingungen zu schaffen.

Direktor Robert Wagner: „Ich freue mich sehr, dass viele unserer rund 300 Mitarbeiter*innen die DPU als Arbeitgeberin sehr schätzen. Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten eigenverantwortlich und sind der Schlüssel zum Erfolg unserer Universität. In vielen Fällen ist die DPU für sie nicht nur ein Job, sondern sie sind Vertrauenspersonen, Mitstreiter in einem gemeinsamen Projekt und letztendlich unsere Alltagshelden. Deswegen möchten wir die Arbeitsbedingungen auch stets weiterentwickeln, um ihnen dies als Wertschätzung entgegenzubringen. Der Arbeitsschutzausschuss und die intensive Zusammenarbeit mit Arbeitsmedizinern und Sicherheitsfachkräften ist hierbei ein ganz besonders wichtiges Element, das bei uns bewusst kultiviert wird. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen unseren Mitarbeiter*innen bedanken: Vielen Dank, dass Ihr Euch für die DPU mit Euren Stärken einbringt.“

Mitarbeiter*innen über ihre Arbeit an der DPU

Im Rahmen der Jahresbilanz kommen auch Beschäftigte zu Wort, die Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben:

„Meine Arbeit ist geprägt von abwechslungsreichen Tätigkeiten, selbstständigem Arbeiten und dem Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Besonders wertvoll ist, dass persönliche Anliegen berücksichtigt werden. Diese positiven und wertschätzenden Aspekte machen meinen Arbeitsalltag an der DPU besonders bereichernd.“ — Sandra Schlifelner, Assistenz Direktorat Strategische Hochschulplanung, Management und Wissenschaft

„Ich arbeite gerne an der Danube Private University, weil es interessant ist, Studierende auf ihrem Weg zu begleiten. Ich schätze das eigenverantwortliche Arbeiten und die freundliche, respektvolle Atmosphäre, bei der ‚der Schmäh‘ nicht fehlen darf.“ — Heidi Nierer, Prüfungsmanagement Humanmedizin

„Zwei der schönsten Gründe, an der DPU zu arbeiten, sind der respektvolle Umgang und das Gefühl von Rückhalt in besonderen Situationen. Hier bekommt jeder die Chance, seine Stärken einzubringen und Neues zu lernen. Unser Team hält in jeder Situation zusammen.“— Sophie Strobl, Assistenz Direktorat Strategische Hochschulplanung, Management und Wissenschaft

„Ich bin sehr stolz, für die DPU arbeiten zu dürfen. Die schnelle Kommunikation mit meinem Vorgesetzten und die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen und Studierenden machen Freude. Mein Motto lautet: geht nicht gibt’s nicht – es gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen.“ — René Reinprecht, Praktikumsorganisation

„Ich arbeite gerne an der DPU, weil man an der Universität nicht nur Teil eines Teams ist, sondern Teil einer gemeinsamen Vision – einem Ort, an dem Ideen zählen, Stärken wachsen und gemeinsam mehr erreicht wird, als es alleine möglich wäre.“ — Christian Schmidt, EDV Mitarbeiter.

„Es ist etwas Besonderes, Teil der DPU-Familie zu sein. Wenn Alumni erzählen, wie erfolgreich sie ihren Weg gehen und sich bedanken, erfüllt mich das mit Freude und Stolz. Seit 14 Jahren erlebe ich hier die Entwicklung vieler junger Menschen und darf sie auf einem wichtigen Abschnitt ihres Lebens begleiten.“ — Susana Spitzer, Leitung Verwaltung Diplomstudium Zahnmedizin

„Ich arbeite gerne an der DPU, weil die Warenbestellung sowie die Warenannahme und -vergabe ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern. Es braucht vorausschauende Planung, damit jeder zur richtigen Zeit genau das bekommt, was er benötigt. Die DPU bietet mir zudem eine sehr respektvolle Arbeitsatmosphäre und großes Vertrauen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“ — Claudia Virgl, Leiterin Med Lager

„Ich arbeite sehr gerne für die DPU, weil wir ein gutes Arbeitsklima haben und für unsere Bemühungen, alles in Ordnung zu halten, von den Führungskräften stets ein Lob erhalten. Unsere Arbeit wird geschätzt – das freut mich sehr.“ — Günther Rist, Facility Management

„Ich schätze meine Arbeit an der Danube Private University sehr, weil sie abwechslungsreich und vielfältig ist. Sie eröffnet mir durch die Aufgabenstellungen und die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen immer wieder neue Perspektiven und Erfahrungen. Zudem bietet sie ein kollegiales, wertschätzendes Miteinander, und ich kann organisatorisch dazu beitragen, Bildung und Wissenschaft auf hohem Niveau zu ermöglichen.“ — Anita Wimmer, Generalsekretärin

„Für mich ist es schön, an der DPU zu arbeiten, denn die Dankbarkeit für mein Organisationstalent, der respektvolle Umgang miteinander und mein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Studierenden und Dozierenden motivieren mich jeden Tag aufs Neue.“ — Sabrina Burgstaller, Mitarbeiterin Verwaltung

Über die DPU

Die Danube Private University (DPU) mit ihren Standorten in Krems und Wiener Neustadt hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2009 als moderne Bildungs- und Forschungsstätte etabliert. Mit einem klaren Fokus auf Human- und Zahnmedizin bietet sie ein praxisnahes Studium in kleinen Gruppen und mit individueller Betreuung. Neben der Ausbildung engagiert sich die DPU intensiv in der medizinischen Forschung – etwa in der Entwicklung hochsensibler Biosensoren oder dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Diagnostik. https://www.dp-uni.ac.at/