JUNOS: Es ist an der Zeit, den österreichischen Freihandelspopulismus zu beenden!

Die EU-Kommission hält an ihren Plänen fest, das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten noch in diesem Jahr abzuschließen, trotz anhaltender Proteste aus Frankreich. Für die JUNOS ist klar, der Freihandelspopulismus muss beendet werden und Österreich muss sich klar für den Abschluss dieses Abkommens einsetzen.

„Ob grün oder blau, beim Thema Freihandel schenken sie sich wenig. Auch alle Kräfte innerhalb der Bundesregierung sollten sich endlich klar zu diesem fairen Abkommen bekennen. Wer Österreichs Wohlstand und sichere Arbeitsplätze erhalten will, muss auf mehr Freihandel setzen. Speziell die ÖVP, Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund müssen endlich Farbe bekennen. Wer für die Wirtschaft spricht, darf die innerparteiliche Diskussion nicht scheuen und sich beim Mercosur-Abkommen nicht wegducken“, so Wotschke.

Gerade in Zeiten schwacher Wirtschaftsentwicklung und angesichts des Handelskonflikts mit den USA sei es für ein Exportland wie Österreich entscheidend, auf neue Absatzmärkte, Investitionen und Wachstum zu setzen. „Freihandel mit demokratischen Partnern ist immer besser als Abhängigkeit von Autokratien. Abkommen wie Mercosur sind eine große Chance für unser Land. Sie schaffen neue Märkte, sichern Arbeitsplätze und stärken den Wohlstand. Gleichzeitig bleiben das Vorsorgeprinzip und die hohen europäischen Standards unangetastet“, betont Wotschke.

Die JUNOS unterstreichen zudem die hohen Sozial- und Klimaschutzstandards im Abkommen. „Unser Land muss sich nicht vor ein paar Gramm argentinischem Rindfleisch fürchten. Dieses Abkommen ist eine enorme Chance für Österreich“, so Wotschke weiter. „Fairer Freihandel bedeutet mehr Chancen für Unternehmen, Konsumentinnen und Konsumenten sowie Beschäftigte. Wer Freihandel bekämpft, bekämpft am Ende Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich“, so Wotschke abschließend.