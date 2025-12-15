Sachen wegverstecken, Gedichte dichten, Nachbarn ärgern: Der Kobold mit dem roten Haar treibt ab 25. Dezember wieder Unfug in ORF 1

Wien (OTS) -

Zu Weihnachten ist es wieder so weit: Der kleine rothaarige Kobold kehrt zurück auf die Bildschirme und treibt in „Neue Geschichten vom Pumuckl“ wieder gehörigen Schabernack! Wenn am Donnerstag, dem 25., und am Freitag, dem 26. Dezember 2025, jeweils ab ca. 16.40 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON neue Abenteuer der Neuauflage des TV-Klassikers auf dem Programm stehen, richten sich alle Blicke wieder auf die Münchner Tischlerwerkstatt von Meister Eders Neffen Florian: Der quirlige Rotschopf wirbelt dort unverschämt wie eh und je herum und bringt – mal unsichtbar, mal nicht – den Alltag seines Freundes ordentlich durcheinander. Die sieben neue Streiche entstanden unter der Regie von Marcus H. Rosenmüller, der bereits 2023 die Staffel 1 der Neuverfilmung mit viel Gespür zwischen Tradition und neuer Erzählweise inszenierte. Korbinian Dufter, Matthias Pacht, Katharina Köster und Julian Witt lieferten die Drehbücher, Florian Brückner schlüpft ein weiteres Mal in die Rolle von Tischlermeister Florian Eder, und Maxi Schafroths „Pumuckl“-Stimme wurde ein weiteres Mal mithilfe moderner KI-Technik behutsam an die unverwechselbare Tonlage von Hans Clarin angenähert. Zur Einstimmung auf die neuen Episoden zeigt ORF 1 ab 20. Dezember ab ca. 6.00 Uhr die 13 Episoden der ersten Staffel des Reboots, und am 26. Dezember blickt die Dokumentation „Aus dem Leben eines Kobolds“ um 18.40 Uhr in ORF 1 hinter die Kulissen des TV-Klassikers.



Mehr zum Inhalt der ersten sieben von insgesamt 13 neuen Folgen der zweiten Staffel „Neue Geschichten vom Pumuckl“:



In den neuen Episoden stolpert Pumuckl wieder mitten hinein in Situationen, die wie gemacht sind für seine Leidenschaft, Unfug anzustellen: Ein Handwerker, der übernatürlichen Dingen auf der Spur ist, bringt Unruhe in die Werkstatt. Ein Missgeschick um eine zerbrochene Scheibe löst eine kleine Kettenreaktion aus, die Pumuckl unbedingt geraderücken möchte. Beim Camping gerät eine geplante, ruhige Auszeit zwischen Wetterkapriolen, neugierigen Nachbarn und falsch eingesetzter Sonnencreme schnell ins Wanken. Und zu Halloween lässt sich der Kobold – kaum verwunderlich – zu übermütigen Naschereien hinreißen. Dazu kommen ein überraschend dekorierter Weihnachtsbaum, Erinnerungen an Florians Kindheit und rätselhafte Geräusche im Keller.



Drei Episoden am 25. Dezember, vier Folgen am 26. Dezember – jeweils ab 16.40 bzw. 16.45 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON



„Pumuckl und der Geisterjäger“ (Donnerstag, 25. Dezember, 16.40 Uhr, ORF 1, ORF ON)



Während Tischlermeister Florian Eder (Florian Brückner) auf Montage ist, lernt er den Handwerker Alfons „Alfi“ Bäumer (Florian Lukas) kennen. In seiner Kindheit wurde Alfi von Pumuckls Spukereien einmal sehr erschreckt. Seither interessiert er sich für übernatürliche Phänomene. Als Alfi in seinem Kollegen den Neffen des alten „Geisterbeschwörers“ Eder erkennt, sieht er seine Chance gekommen, die Existenz von Kobolden endlich zu beweisen. So leicht lässt sich Pumuckl aber nicht fangen. Mit dabei: Gerti Drassl als Ella Bäumer!



„Pumuckl und die eingeworfene Scheibe“ (Donnerstag, 25. Dezember, 17.10 Uhr, ORF 1, ORF ON)



Die kleine Alva (Vinja Müller) aus dem Nebenhaus will in der Tischlerwerkstatt ein Muttertagsgeschenk abholen, als ihr ein schlimmes Missgeschick passiert. Versehentlich zerbricht sie eine Glasscheibe. Tischlermeister Florian Eder verdächtigt jedoch fälschlicherweise Pumuckl, die Fensterscheibe eingeworfen zu haben. Diese Ungerechtigkeit kann der Kobold natürlich nicht einfach so auf sich sitzen lassen.



„Pumuckl geht Campen“ (Donnerstag, 25. Dezember, 17.35 Uhr, ORF 1, ORF ON)



Tischlermeister Eder braucht eine Auszeit vom Trubel in der Stadt. Kurzerhand beschließt er, gemeinsam mit Pumuckl zelten zu gehen. Dem geplanten, erholsamen Landurlaub kommt jedoch einiges in die Quere: Zuerst taucht der nervige Nachbar Herr Burke (Matthias Bundschuh) an ihrem Zeltplatz auf, dann soll auch noch ein mächtiger Bär die Gegend unsicher machen – und zu allem Überfluss zieht ein Unwetter auf. Zum Glück ist Pumuckl für jede Eventualität bestens gewappnet.



„Pumuckl und der Schluckauf“ (Freitag, 26. Dezember, 16.45 Uhr, ORF 1, ORF ON)



Es ist Halloween. Anders als Tischlermeister Florian Eder liebt Pumuckl den neumodischen Brauch – vor allem wegen der vielen Süßigkeiten, die überall herumstehen. Endlich gibt es Naschereien im Überfluss! Der Kobold kann kaum die Finger davonlassen, auch wenn die Süßigkeiten eigentlich für die Kinder bestimmt sind. Nach einer besonders argen Naschattacke plagt ihn jedoch ein hartnäckiger Schluckauf, der einfach nicht weggehen will.



„Pumuckl und der krumme Weihnachtsbaum“ (Freitag, 26. Dezember, 17.15 Uhr, ORF 1, ORF ON)



Gemeinsam mit Pumuckl hat Florian Eder einen Christbaum gekauft. Als sie ihn schmücken wollen, parkt plötzlich ein Umzugswagen im Hof: Ihr langjähriger Nachbar, Herr Sorgichev (Herman van Ulzen), zieht in eine Senioren-WG. Florian fällt der Abschied schwer. Während er sich herzlich von Herrn Sorgichev verabschiedet, wirft Pumuckl auf der Jagd nach glitzerndem Weihnachtsschmuck die Waschmaschine an – und sorgt mit einem kleinen Malheur für eine einzigartige Christbaum-Dekoration.



„Der kleine Flori“ (Freitag, 26. Dezember, 17.40 Uhr, ORF 1, ORF ON)



Tischlermeister Florian nutzt die Adventzeit zum Ausmisten des Dachbodens. Viele Erinnerungen werden dabei wach. Einige alte Schätze sind aber wohl leider für immer verloren gegangen. Gemeinsam mit Pumuckl unternimmt Florian eine Reise in die 1980er Jahre, um herauszufinden, wo beispielsweise Pumuckls heißgeliebter Wollpullover hinverschwunden ist. Auf ihrem Ausflug machen die beiden eine verblüffende Entdeckung nach der anderen.



„Pumuckl und das Geräusch“ (Freitag, 26. Dezember, 18.10 Uhr, ORF 1, ORF ON)



Die Aufregung im Haus ist groß, denn seit Kurzem dringen mysteriöse Klopfgeräusche aus dem Keller. Bald liegen bei allen die Nerven blank. Pumuckl möchte ein Held sein und begibt sich auf eine Erkundungstour ins Untergeschoß. Dabei sperrt er jedoch versehentlich Florian in den Heizungskeller ein. Jetzt muss Pumuckl tatsächlich tapfer sein und seinen Freund schnellstens befreien.



Der ORF zeigt „Neue Geschichten vom Pumuckl“ als Hörfilm in Zweikanaltontechnik (deutsch/deutsch mit Bildbeschreibung).