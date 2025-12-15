  • 15.12.2025, 15:58:02
„ZIB Talk“ mit Stefan Lenglinger zu: „Ukraine unter Druck: Weihnachtsfrieden oder Stellungskrieg?“

Am 16. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Im hektischen Ringen um einen möglichen Frieden steht die Ukraine unter massivem Druck. Muss das von Russland angegriffene Land auf große Teile seines Staatsgebiets verzichten und diese endgültig an Wladimir Putin abtreten? Wäre ein solcher Schritt der Preis für einen „Weihnachtsfrieden“ – oder lediglich eine Atempause vor dem nächsten Krieg? Und was bliebe von der Ukraine übrig? Welche Sicherheitsgarantien könnte die internationale Gemeinschaft der verbleibenden Ukraine geben, um einen erneuten russischen Angriff in Zukunft zu verhindern? Reichen Zusagen und Absichtserklärungen aus – oder braucht es verbindliche militärische und politische Garantien?
Darüber diskutieren am Dienstag, dem 16. Dezember 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Stefan Lenglinger im „ZIB Talk“

Wolfgang Petritsch
Diplomat

Markus Reisner
Militäranalyst

Simone Brunner
„Die Zeit“

Andreas Grassl
Polit-Influencer

