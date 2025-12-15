- 15.12.2025, 14:54:03
Aviso: Dienstag, 16.12. 09:00 Uhr, Rathaus (Friedrich-Schmidt-Platz 7): “Lobbyisten und Spekulanten zur Kasse statt Kürzen bei Sozialem”
Medienaktion der Sozialistischen Jugend Wien zum Budgetbeschluss der Stadt Wien
„Während bei der Bevölkerung gespart wird, bleiben Reiche in diesem Sparbudget unangetastet. Deswegen fordern wir, Lobbyisten und Spekulanten zur Kasse zu bitten, statt im Sozialbereich zu kürzen“, betont Lena Stern, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien.
Nach Jahren massiver Teuerung ist es die Aufgabe einer sozialdemokratisch geführten Stadtregierung, ein Gegengewicht zu schaffen, statt zusätzliche Belastungen zu verursachen. Die Sozialistische Jugend Wien kritisiert die geplante Sparpolitik und fordert im Rahmen einer Medienaktion die Stadt Wien auf, sozial Schwache zu schützen und Reiche stärker in die Verantwortung zu nehmen.
Medienaktion
Datum: 16.12.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Gegenüber vom Rathaus
Friedrich-Schmidt-Platz 7
1080 Wien
Österreich
Sozialistische Jugend Wien
Landessekretär der Sozialistischen Jugend Wien
Samuel Schillhammer
Telefon: 069917138713
E-Mail: samuel.schillhammer@sj-wien.at
Website: https://www.sj-wien.at
