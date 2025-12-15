27. „Sport am Sonntag“-Auktion lukrierte 142.496,60 Euro für LICHT INS DUNKEL

Wien (OTS) -

Einmal mehr stellte sich „Sport am Sonntag“ in der Vorweihnachtszeit ganz in den Dienst der guten Sache. Und so gelangten am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, sportliche Exponate, die es für Geld normalerweise nicht zu kaufen gibt, zur Versteigerung. Kristina Inhof und Oliver Polzer führten in gleich drei Live-Einstiegen um 14.00, 15.30 und 19.50 Uhr in ORF 1 durch die Sendung: Die Auktions-Erlöse plus Spenden in der Höhe von insgesamt 142.496,60 Euro gingen an LICHT INS DUNKEL.



Unter den Hammer für den guten Zweck kamen zwölf Exponate, die das ganze Jahr über von der „Sport am Sonntag“-Redaktion gesammelt wurden und einmalige Erlebnisse aus der Welt des Sports bieten.



Die Top 3 Exponate waren: Ein Gemälde des ÖFB-Stars Tom Lohner für 18.000 Euro gefolgt von zwei VIP-Tickets Backstage für die Formel 1 in Spielberg für 16.000 Euro vor einem Rallye-Testtag mit Raimund Baumschlager für 15.000 Euro.



Die anderen Exponate erzielten insgesamt 48.500 Euro für LICHT INS DUNKEL.



Das Spendenergebnis von 142.496,60 Euro ergab sich zum einen aus dem Erlös der Versteigerung in der Höhe von 97.500 Euro sowie zum anderen aus Schecks vom Auhof-Center über 15.000 Euro und einer Spende in Höhe von 2.500 und einem Scheck über 12.000 Euro von GT Gerätetechnik. Zudem kamen weitere Spendenzusagen im Laufe des Sporttages in der Höhe von 15.496,60 Euro zum erwähnten Endergebnis hinzu.



ORF unterstützt LICHT INS DUNKEL in all seinen Medien



Der ORF unterstützt die Hilfsaktion in all seinen Medien und Landesstudios, um möglichst viele Menschen zum Helfen zu motivieren. Mit zahlreichen Aktionen und Produktionen – wie Ausgaben der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“, dem „LICHT INS DUNKEL-Musikwunschtag“ in allen ORF-Landesstudios, der „ORF-III-Auktion für LICHT INS DUNKEL“ und dem „Ö3-Weihnachtswunder“ aus Salzburg (19. bis 24. Dezember) sowie einer Vielzahl von Projekten in den Landesstudios und natürlich der ganztägigen Sendung am Heiligen Abend – werden so Spenden in Millionenhöhe lukriert.

Während des ganzen Jahres kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 telefonisch oder per SMS gespendet werden, genauso wie online auf lichtinsdunkel.ORF.at oder auf Facebook über den Kanal von LICHT INS DUNKEL. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten bietet auch der ORF TELETEXT auf Seite 680.