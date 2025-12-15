IV-Sparringprogramm Netzwerk Aufsichtsrat startet in den vierten Durchgang

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) setzt das erfolgreiche Programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Frauenanteil in Aufsichtsräten zu erhöhen, fort. Der vierte Durchgang des IV-Sparringprogramms „Netzwerk Aufsichtsrat“ für 2026/27 steht unter der Schirmherrschaft von IV-Vizepräsidentin Sabine Herlitschka.

Gerade jüngste Entwicklungen zeigen: Der Bedarf an weiblichen Aufsichtsrätinnen steigt. Das IV-Sparringprogramm Netzwerk Aufsichtsrat versteht sich nicht als Ausbildungsformat: Die Teilnehmerinnen bringen bereits jene fachlichen Kompetenzen mit, die für ein Aufsichts- oder Beiratsmandat notwendig sind – das Programm setzt daher auf individuelle Weiterentwicklung, persönliche Reflexion und die Begleitung durch erfahrene Sparringpartnerinnen und Sparringpartner. Die Industriellenvereinigung möchte insbesondere auch konkreten Mehrwert für Unternehmen schaffen, die nach geeigneten Aufsichtsrätinnen suchen.

Die bisherigen drei Durchgänge zeigen den Erfolg des praxisorientierten Ansatzes: Durch die enge Zusammenarbeit in den Tandems, bestehend aus einer erfahrenen Persönlichkeit mit Aufsichtsratserfahrung und einer potenziellen zukünftigen Aufsichtsrätin, konnten zahlreiche Kandidatinnen wertvolle Einblicke gewinnen, ihr Netzwerk erweitern und konkrete Schritte Richtung Mandat setzen.

Der vierte Durchgang startet am 30. April 2026 und läuft bis Februar 2027. Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen. Alle Informationen finden sie hier.