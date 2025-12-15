PIA Automation gewinnt in Nordamerika Großaufträge im zweistelligen Millionenbereich

Raaba-Grambach (OTS) -

Eine Erfolgsgeschichte in Nordamerika: Dank der intensiven globalen Zusammenarbeit und des hohen Grads an technischer Expertise sichert sich die PIA Gruppe insgesamt drei wichtige Aufträge in Nordamerika. Namhafte Automobilzulieferer beauftragen das Unternehmen mit dem Bau von Montagelinien und stellen weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Aussicht.

Standortübergreifende Zusammenarbeit als Erfolgsmodell

Der Auftragseingang umfasst ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und wird in enger Kooperation zwischen den Standorten PIA Automation Canada, PIA Automation USA und PIA Automation Austria abgewickelt. Der österreichische Standort übernimmt dabei die Leitung bei der Konzepterstellung, während das Business Segment Powertrain und e-Drive die Verantwortung für das Business Development inne hat. In allen Projekten liefert PIA die Montagelinien und die End-of-Line-Lösungen der Produktionsanlagen, ergänzt um weitere Lösungen aus dem PIA-Portfolio, wie etwa die Rotormontage oder Vormontage.

" Nach einigen schwierigen Jahren durch die Automobilkrise zeigt sich nun, dass unsere Strategie der internationalen Vernetzung und technologischen Spezialisierung aufgeht ", erklärt Franz Reiter, Geschäftsführer von PIA Austria und Leiter des Business Segments Powertrain und e-Drive. " Entscheidend war, dass wir uns als vereintes Team aus Nordamerika und Europa mit einer gemeinsamen Stimme zum Kunden präsentiert haben ".

Virtuelle Inbetriebnahme als Wettbewerbsvorteil

Ebenso ausschlaggebend für den Auftragserfolg war die in Grambach weiterentwickelte Technologie zur virtuellen Inbetriebnahme (Digital Twin). Diese ermöglicht es, komplexe Produktionsanlagen bereits vor der physischen Installation vollständig zu testen und zu optimieren. " Unsere Kunden reduzieren damit Projektrisiken um bis zu 40% und sparen erhebliche Kosten bei der Anlagenintegration ", so Reiter. Das ebenfalls bei PIA entwickelte Softwaretool PIA Industrial App-Suite ermöglicht zudem Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung der Anlagen.

Ausschlaggebend für den Erfolg waren mehrere Faktoren: die langjährigen, vertrauensvollen Kundenbeziehungen, nachweisliche technische Kompetenz als Differenzierungsmerkmal zum Wettbewerb sowie ganzheitliche Lösungsansätze statt reiner Maschinenlieferung. " Wir sind ein einziger Lieferant für den gesamten Projektumfang – von der Konzeption bis zur integrierten EOL-Lösung sowie einem kompetenten, eigenen Service vor Ort ", betont Reiter.

Diversifikation und Wachstum

Mit diesem Erfolg positioniert sich PIA Automation als führender Anbieter für hochkomplexe Produktionsanlagen im Bereich E-Mobilität und Powertrain. Doch das Unternehmen bedient dabei nicht nur die Automobilindustrie, sondern erschließt etappenweise neue Segmente. " Die Diversifikation in Branchen wie Medizintechnik, Energietechnik und F&E-Industrie ist ein wichtiger Baustein unserer globalen Wachstumsstrategie ", betont Reiter.