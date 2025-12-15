ÖKV: Hunde sind keine Weihnachtsgeschenke!

Wien (OTS) -

Jedes Jahr kurz vor Weihnachten steigt die Nachfrage nach Haustieren stark an. Auf vielen Wunschlisten stehen Hunde ganz oben. Doch ebenso regelmäßig zeigt sich wenige Wochen nach den Feiertagen ein anderes Bild: Tiere, die nicht in den familiären Alltag passen, landen im Tierheim oder werden – im schlimmsten Fall – einfach ausgesetzt. Der ÖKV appelliert daher: „Hände weg von Hunden als Geschenk. Was romantisch klingt, wird leider allzu oft zur Tragödie. Nämlich dann, wenn die Tiere lästig werden, Zeit beanspruchen und insbesondere Hunde Gassi geführt und beschäftigt werden müssen“, so ÖKV-Präsident Philipp Ita.

Angesichts der Entwicklung, dass in Österreich laufend illegale Tiervermehrer aufgedeckt werden, die ohne Rücksicht auf Gesundheit, Sozialisation und artgerechte Aufzucht ausschließlich wirtschaftliche Interessen verfolgen, warnt der ÖKV eindringlich vor unüberlegten Käufen. „Welpen von Onlineplattformen stammen oft aus völlig unkontrollierten Bedingungen. Sie sind krank, schlecht sozialisiert und haben in vielen Fällen ihr Leben lang gesundheitliche oder verhaltensbedingte Probleme. Wer einen Hund unüberlegt oder spontan kauft, fördert ungewollt genau dieses System. Kein verantwortungsvoller Hundezüchter gibt einen Welpen beim Erstkontakt aus der Hand“, erklärt Ita.

Verantwortungsvolle Entscheidung für einen Hund

„Vor einem Hundekauf sollte zudem die Frage beantwortet werden: Welche Hunderasse passt zu mir? Wer betreut und füttert den Hund, wer übernimmt die Ausbildung, wer spielt mit ihm und kann die Familie die Zeit aufwenden, die das Tier benötigt – und zwar über mehrere Jahre. Und ganz wichtig: Wer betreut den Hund während des Urlaubs? Auch die Kosten für einen Hund sind nicht zu unterschätzen. Es braucht Futter, Napfe, Hundekorb und Leine sowie Ausbildung, Hundeschule und vor allem auch medizinische Versorgung. Diese Überlegungen sollten auf jeden Fall vor jedem Hundekauf stehen. Die bloße Annahme, es würde schon gehen, ist zu wenig“, betont Ita. Er rät dazu, sich vorab ausführlich mit Experten oder erfahrenen Hundehaltern auszutauschen und im Anschluss gemeinsam im Familienverband über die Anschaffung zu entscheiden. „Das ist im Sinne der Familie und auch der Hunde.“

Über den Österreichischen Kynologenverband (ÖKV)

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV), gegründet 1909, ist der Dachverband von über 100 österreichischen Hundevereinen, die sich mit der Zucht, Haltung, Erziehung, Ausstellung, Ausbildung und Prüfung des Hundes beschäftigen und über mehr als 58.000 Mitglieder verfügen.