  • 15.12.2025, 14:02:02
  • /
  • OTS0098

IV: Budgetkonsolidierung erfordert tiefgreifende Strukturreformen

Neue Steuern sind der absolut falsche Weg – Ausgaben dämpfen und effizient einsetzen

Wien (OTS) - 

Angesichts des heutigen Berichts des Fiskalrats tritt die Industriellenvereinigung (IV) einmal mehr für tiefgreifende Strukturreformen ein, um den österreichischen Staatshaushalt wieder in Balance zu bringen. „Ohne mutige Strukturreformen, die eine Ausgabenbremse miteinschließen, um die Staatsausgabenquote wieder unter 50 Prozent zu drücken, werden wir das Bundesbudget und die Staatsschulden nicht nachhaltig in den Griff bekommen“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und betont: „Neue Steuern oder Abgaben hingegen wären nicht mehr als Symptombekämpfung: Sie kaschieren strukturelle Probleme, wirken wie ein Placebo und lösen die Ursachen der Budgetmisere nicht – im Gegenteil: Sie kosten weiter Wohlstand und Wachstum!“

Handlungsbedarf sieht die IV besonders in den großen Ausgabenblöcken. Im Pensionssystem braucht es stärkere Anpassungen an die demografische Entwicklung und die schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sowie Einschränkungen bei Frühpensionen. Im Gesundheitsbereich sind Effizienzsteigerungen durch eine bessere und bundesweite Koordination notwendig. Im Förderwesen müssen Doppelgleisigkeiten beseitigt werden, damit öffentliche Mittel zielgerichteter eingesetzt werden können. „Der Staat muss wieder handlungsfähig werden und Vertrauen auf Besserung schaffen: Tiefgreifende Strukturreformen sind dafür essenziell“, so Neumayer.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright