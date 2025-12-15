E-Scooter mit über 50 km/h: Gruppe Sofortmaßnahmen und Wiener Polizei verstärken Kontrollen im Weihnachtsverkehr

Wien (OTS) -

Die Gruppe Sofortmaßnahmen führte am vergangenen Samstag gemeinsam mit der Wiener Polizei sowie den zuständigen städtischen Dienststellen 2 Schwerpunktaktionen im Wiener Stadtgebiet durch. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit im Weihnachtsverkehr zu erhöhen.

Im Rahmen einer E-Scooter-Aktion an 2 Standorten wurden E-Fahrzeuge, insbesondere Essenslieferanten, kontrolliert. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, dem Fahrverbot auf der Inneren Mariahilfer Straße sowie dem technischen Zustand der Fahrzeuge.

Dabei wurden etwa 13 „getunte“ Fahrzeuge angehalten, deren Höchstgeschwindigkeit bis zu 52 km/h betrug. Zudem standen 4 Lenker unter Drogeneinfluss, einer von ihnen führte zusätzlich neben Kokain auch eine größere Menge Potenzmittel mit sich.

Insgesamt wurden folgende Ergebnisse seitens der Stadt und der Wiener Polizei erzielt:

24 Anzeigen und 93 Organmandate

13 Anzeigen wegen „getunter“ E-Fahrzeuge (Höchstgeschwindigkeit 52 km/h)

4 Anzeigen gegen drogenbeeinträchtigte Lenker

3 Fälle unbefugter Gewerbeausübung

3 Ermittlungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz

4 Anzeigen wegen Schwarzarbeit

8 Anzeigen wegen Lenken eines KFZ ohne gültige Lenkberechtigung

19 Schnellrichteranzeigen mit einem Gesamtbetrag von 11.980 Ꞓ

Neben der E-Scooter-Aktion wurden im Hinblick auf den erhöhten Weihnachtsvorverkehr gezielte Kontrollen von Lieferwagen und LKWs durchgeführt. Dabei kam es zu 3 Kennzeichenabnahmen. Zudem wurden 34 schwere technische Mängel festgestellt, darunter fehlende Beleuchtung, mangelhafte Bremsen sowie erhebliche Mängel an der Karosserie.

„Gerade im dichten Weihnachtsvorverkehr sind massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und Lenken unter Drogeneinfluss absolut fahrlässig. Sie gefährden nicht nur die Lenker selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer*innen. Die Aktion am Samstag zeigt, dass regelmäßige Kontrollen der Stadt gemeinsam mit der Wiener Polizei unerlässlich sind“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

