Wenn Erfahrung zum Erfolgsfaktor wird

Wien, (OTS) -

Im stilvollen Ambiente des Marchfelderhofes feierte die Vereinigung der Konzernpensionäre Autriche (Stellantis Interamicales de Retraites Autriche) ihr 10-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, das eindrucksvoll zeigte, wie stark die Verbindung zwischen Konzern und ehemaligen Mitarbeitern auch nach dem aktiven Berufsleben sein kann.

Präsident Kommerzialrat Peter Karl Buresch, vielen als „Mister Peugeot Österreich“ bekannt, hieß die zahlreich erschienenen Mitglieder herzlich willkommen. Buresch blickt auf eine jahrzehntelange Karriere in führenden Positionen bei Peugeot zurück und gilt als eine der prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Automobilwirtschaft. Seine enge Verbundenheit zum Konzern spiegelt sich auch in seinem Engagement für die Vereinigung wider.

Die Mitglieder der Vereinigung stammen aus den Bereichen Peugeot, Citroën, Opel sowie Chrysler Fiat – Marken, die sie über viele Jahre hinweg mitgestaltet und erfolgreich vertreten haben. Dass ihre Kompetenz und Loyalität auch im Ruhestand geschätzt werden, ist keineswegs selbstverständlich und macht diese Initiative besonders.

Die Konzernpensionäre fungieren heute als wichtige Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft. Sie teilen gewisse Ziele mit dem Konzern, unterstützen die Verkaufsförderung, tragen zur Stärkung des Markenimages bei und fördern den guten Ruf sowie die Werte des Unternehmens. Gleichzeitig profitieren sie von einem aktiven Netzwerk, persönlichem Austausch und der Anerkennung ihrer Lebensleistung. Eine Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren – eine echte Win-Win-Situation.

Gerade in Zeiten des Wandels zeigt dieses Modell, wie nachhaltig Unternehmenskultur sein kann, wenn sie auf Vertrauen, Wertschätzung und langfristige Beziehungen setzt. Das 10-jährige Jubiläum der Vereinigung der Konzernpensionäre Autriche ist somit nicht nur ein Rückblick auf Erreichtes, sondern ein starkes Signal für die Zukunft – menschlich, partnerschaftlich und beispielgebend.