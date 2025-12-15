- 15.12.2025, 13:23:02
KORREKTUR zu OTS0074 vom 15.12.2025: AVISO: Pressestatement vor Angelobung und Ausmusterung in Schönbrunn
Festakt und Pressestatement am 16. Dezember 2025 um 9:40 Uhr mit Innenminister Karner, Bundespolizeidirektor Takács und Landespolizeivizepräsident Eigner
Ergänzend: Vor Beginn des Festaktes findet um 9:40 Uhr ein Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner statt.
Acht Polizeigrundausbildungslehrgänge werden am 16. Dezember 2025 beim Schloss Schönbrunn feierlich angelobt und 15 Lehrgänge feiern den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Vor Beginn des Festaktes findet um 9:40 Uhr ein Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner statt.
Wann: 16. Dezember 2025, 9:40 Uhr
Wo: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, Wien 1130 (Zufahrt über Hietzinger Tor, Lichte Allee)
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Festakt zu begleiten. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig. Bitte um Anmeldung vor Ort beim Portier Hietzinger Tor. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ms8253bd
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
