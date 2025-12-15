- 15.12.2025, 13:19:33
AVISO: Zwischenbericht zum amtswegigen Prüfverfahren in der Causa SC Mag. Christian Pilnacek mit Volksanwalt Dr. Christoph Luisser
Pressekonferenz 16. Dezember 2025, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit Volksanwalt Dr. Christoph Luisser zum Thema: „Zwischenbericht zum amtswegigen Prüfverfahren in der Causa SC Mag. Christian Pilnacek“
Datum: Dienstag, 16. Dezember 2025, 10:30 Uhr
Ort: Volksanwaltschaft (Singerstraße 17, 1015 Wien), Kapellenzimmer (1. Stock)
Rückfragen & Kontakt
Alrun Weindorfer
Persönliche Assistentin
Volksanwalt Dr. Christoph Luisser
Telefon: +43 1 515 05-255
E-Mail: alrun.weindorfer@volksanwaltschaft.gv.at
Website: https://volksanwaltschaft.gv.at
