AVISO: Zwischenbericht zum amtswegigen Prüfverfahren in der Causa SC Mag. Christian Pilnacek mit Volksanwalt Dr. Christoph Luisser

Pressekonferenz 16. Dezember 2025, 10:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Pressekonferenz mit Volksanwalt Dr. Christoph Luisser zum Thema: „Zwischenbericht zum amtswegigen Prüfverfahren in der Causa SC Mag. Christian Pilnacek“

Datum: Dienstag, 16. Dezember 2025, 10:30 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft (Singerstraße 17, 1015 Wien), Kapellenzimmer (1. Stock)

Rückfragen & Kontakt

Alrun Weindorfer
Persönliche Assistentin
Volksanwalt Dr. Christoph Luisser
Telefon: +43 1 515 05-255
E-Mail: alrun.weindorfer@volksanwaltschaft.gv.at
Website: https://volksanwaltschaft.gv.at

