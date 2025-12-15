- 15.12.2025, 12:30:02
Termine am 16. Dezember in der Rathauskorrespondenz
9.00 Uhr, 8. Wiener Gemeinderat, Voranschlag (1., Rathaus). Livestream auf www.wien.gv.at
17.00 Uhr Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (2., Lessinggasse 14, Mehrzweckhalle des BRG/BORG Lessinggasse)
