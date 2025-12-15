- 15.12.2025, 12:06:02
- /
- OTS0083
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit KMU-Sprecher Fürtbauer, Lauton, Sandriesser (beide Fa. Lasaco) und KMU-Finanzinsider Zmuegg
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-KMU-Sprecher NAbg. Michael Fürtbauer, den beiden Lasaco-Geschäftsführern Alfred Lauton und Dieter Sandriesser sowie KMU-Finanzinsider Mag. Gerald Zmuegg kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20251215wkuyq8rl/DfqpQ0zJ
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK