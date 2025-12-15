Abende mit Zugkraft, Talente mit Zukunft: Linz wird zur Bühne für den Hotelkongress 2026

Wien (OTS) -

Starke Abende und eine große Bühne für junge Talente setzen in Linz neue Akzente. „Linz zeigt, wie Zukunft gestaltet werden kann. Dieses Mindset machen wir mit dem Rahmenprogramm am Hotelkongress 2026 von 14. bis 16. Jänner sichtbar“, betont ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer.

Linz bei Nacht: Donau-Forum trifft Raiffeisen Arena

Der erste Abend führt die Gäste ins Oberbank Donau-Forum. Dessen offenes Raumkonzept schafft ein Umfeld, in dem Austausch leichtfällt. „Es strahlt Bewegung und Offenheit aus“, sagt Gratzer – ein passender Auftakt für inspirierende Begegnungen. Am zweiten Abend geht es in die Raiffeisen Arena, eines der modernsten Fußball-Stadien Europas mit vielseitiger Eventinfrastruktur: der ideale Rahmen für Party und Networking. „Abende wie dieser zeigen, wie viel Kraft in unserer Branche steckt – und was entsteht, wenn Menschen sich verbinden“, weiß Gratzer. Die Plätze sind an beiden Abenden begrenzt.

Bühne frei für die Young Talents!

Ein Highlight des Kongresses ist die “Young Talents Stage”. Sie bringt Tourismusschüler:innen, Lehrer:innen und HR-Verantwortliche zusammen und bietet dem Nachwuchs eine große Bühne. Die Keynote „HR Best Practice: Nachwuchs fördern, Teams stärken“ von Andreas Dertnig, Human Capital-Leiter der Alpenhaus Hotels & Resorts, zeigt auf, wie moderne HR-Ansätze Potenziale heben und Teams langfristig stärken. Im Anschluss besprechen Talente und HR-Expert:inenn bei “Young Talents meet HR” ihre Erwartungen aneinander. „Unsere Tourismusschulen leisten Herausragendes. Ihnen eine Bühne zu geben, ist kein Extra, es ist ein Muss“, betont Gratzer. Im Anschluss bringt “Meet the Future” Nachwuchs und Entscheider:innen zusammen. Die “Young Talents Stage” steht allen Kongress-Teilnehmer:innen offen, um mit Fachkräften von morgen ins Gespräch zu kommen. Besonders im Einsatz sind die Tourismusschulen Bad Leonfelden: Ihre Schüler:innen unterstützen während des gesamten Kongresses das Service-Team und sorgen dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt.

Mehr Infos und Anmeldung zum Hotelkongress 2026 finden sie hier:

