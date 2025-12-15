„Der Elektriker“ lockte Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser und bis zu 895.000 in ORF-2-Premiere an den Österreich-„Tatort“

Wien (OTS) -

Ermittlungsarbeit mit Empathie und Fingerspitzengefühl waren gestern, am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere gefragt, als Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gemeinsam mit bis zu 895.000 Zuschauer:innen nach einem Todesfall im Pflegeheim an den neuesten Österreich-„Tatort“ gerufen wurden. Im Durchschnitt sahen 885.000 (vorläufige Gewichtung) bei 33 Prozent Marktanteil (12+) den neuen Fall der Kultkrimireihe mit dem Titel „Der Elektriker“. In der jungen Zielgruppe 12–29 erreichte der vom „Tatort“-erfahrenen Harald Sicheritz inszenierte Fall 26 Prozent Marktanteil. In weiteren Rollen sind u. a. auch wieder Christina Scherrer und Günter Franzmeier sowie Johannes Silberschneider, Claudia Kottal, Michael Edlinger, Aleksandar Petrovic, Elfriede Schüsseleder und Gabriela Garcia Vargas zu sehen. Das Drehbuch stammt erstmals aus der Feder von Roland Hablesreiter und Petra Ladinigg. Auch in Deutschland erfreute sich der neueste Austro-„Tatort“ wieder großer Beliebtheit: Mit durchschnittlich 8,74 Millionen Zuseherinnen und Zusehern sowie einem Marktanteil von 33 Prozent sicherte sich „Der Elektriker“ den Sonntags-Tagessieg. Weitere Informationen zum Film sind unter presse.ORF.at abrufbar.

„Tatort – Der Elektriker“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Prismafilm.

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser noch bis Ende 2026 im Austro-„Tatort“-Einsatz

Österreichs „Tatort“-Kultduo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ist im ORF bis Ende 2026 noch in zwei weiteren neuen Fällen zu sehen, bevor die Publikumslieblinge den Dienst auf eigenen Wunsch quittieren. In den Krimi-Premieren arbeiten die beiden „Gegen die Zeit“ (AT), bevor es heißt: „Dann sind wir Helden“ (AT). Ab 2027 nehmen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp am Austro-„Tatort“ die On-Air-Ermittlungen auf.

„Tatort“ zum Streamen auf ORF ON

Der neue Österreich-Krimi „Der Elektriker“ kann weiterhin auf ORF ON gestreamt werden, wo auch eine Auswahl weiterer „Tatort“-Filme zu finden ist.