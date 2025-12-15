AVISO: Unser Gesundheitssystem ist kein Ort für Sparpolitik! Petitionsübergabe an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Wien (OTS) -

Datum: 16. Dezember 2025, ab 09:00 Uhr

Ort: Lichtenfelsgasse 5, 1010 Wien

Das Bündnis „Wir Sorgen Gemeinsam", bestehend aus der Gewerkschaft vida, Beschäftigten aus dem Gesundheitsbereich und Aktivist:innen aus der Zivilgesellschaft, lädt zur Übergabe der Petition gegen die Sparmaßnahmen bei den Wiener Ordensspitälern und dem Anton-Proksch-Institut ein. Ab 09:00 werden sich Beschäftigte und Aktivist:innen zu einer Kundgebung in der Lichtenfelsgasse beim Wiener Rathaus versammeln. Es wird Redebeiträge und interaktive Aktionen geben.

Die Presse ist ebenfalls um 09:00 eingeladen, eine Delegation zur Petitionsübergabe ins Rathaus zu begleiten, wo Gesundheitsstadtrat Peter Hacker die Beschäftigten empfängt. Diese zeigen auf, wie wichtig die Leistungen sind, die sie tagtäglich für das öffentliche Gesundheitssystem erbringen und wie sich die geplanten Einsparungen auswirken würden. Über 6.100 Unterschriften von Beschäftigten und Unterstützer:innen unterstreichen den Ernst der Lage.

Kontext der Petition sind die hohen Kürzungsvorhaben der Stadt Wien im Gesundheitsbereich: Allein bei den Wiener Ordensspitälern sollen 75 Millionen Euro eingespart werden, worauf die Arbeitgeber mit der Streichung von 1.800 Stellen drohen. Auch beim Anton-Proksch-Institut, der größten Suchtbehandlungseinrichtung Europas, soll jede 5. Stelle abgebaut werden. Das Gesundheitssystem ist bereits jetzt stark belastet, was Beschäftigte durch hohen Druck und Patient:innen durch lange Wartezeiten täglich spüren. „Wir Sorgen Gemeinsam" fordert daher Entlastung statt zusätzliche Belastung und bessere statt schlechtere Arbeitsbedingungen.

Vor Ort wird es die Möglichkeit für Fotos geben, auch Gerald Mjka, Vorsitzender des Fachbereichs Gesundheit der Gewerkschaft vida, sowie Sprecher:innen des Bündnisses stehen für Stellungnahmen bereit.