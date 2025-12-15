AVISO: Pressestatement vor Angelobung und Ausmusterung in Schönbrunn

Wien (OTS) -

Acht Polizeigrundausbildungslehrgänge werden am 16. Dezember 2025 beim Schloss Schönbrunn feierlich angelobt und 15 Lehrgänge feiern den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Vor Beginn des Festakts findet um 9:40 Uhr ein Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner statt.

Wann: 16. Dezember 2025, 9:40 Uhr

Wo: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, Wien 1130 (Zufahrt über Hietzinger Tor, Lichte Allee)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Festakt zu begleiten. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig. Bitte um Anmeldung vor Ort beim Portier Hietzinger Tor. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ms8253bd

Pressestatement vor Angelobung und Ausmusterung in Schönbrunn

Acht Polizeigrundausbildungslehrgänge werden am 16. Dezember 2025 beim Schloss Schönbrunn feierlich angelobt und 15 Lehrgänge feiern den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Vor Beginn des Festakts findet um 9:40 Uhr ein Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner statt.

Datum: 16.12.2025, 09:40 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, 1130 Wien (Zufahrt über Hietzinger Tor, Lichte Allee)

URL: https://tinyurl.com/ms8253bd