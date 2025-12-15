  • 15.12.2025, 11:39:05
AVISO: Pressestatement vor Angelobung und Ausmusterung in Schönbrunn

Festakt und Pressestatement am 16. Dezember 2025 um 9:40 Uhr mit Innenminister Karner und Landespolizeivizepräsident Eigner

Wien (OTS) - 

Acht Polizeigrundausbildungslehrgänge werden am 16. Dezember 2025 beim Schloss Schönbrunn feierlich angelobt und 15 Lehrgänge feiern den Abschluss ihrer Polizeigrundausbildung. Vor Beginn des Festakts findet um 9:40 Uhr ein Pressestatement mit Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner statt.

Wann: 16. Dezember 2025, 9:40 Uhr

Wo: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, Wien 1130 (Zufahrt über Hietzinger Tor, Lichte Allee)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Festakt zu begleiten. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig. Bitte um Anmeldung vor Ort beim Portier Hietzinger Tor. Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ms8253bd

Datum: 16.12.2025, 09:40 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Schloss Schönbrunn, Blumenparterre, 1130 Wien (Zufahrt über Hietzinger Tor, Lichte Allee)

URL: https://tinyurl.com/ms8253bd

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

