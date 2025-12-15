  • 15.12.2025, 11:27:02
„Runde der ChefredakteurInnen Spezial“: Politischer Jahresrückblick 2025 in ORF III am 17. Dezember

Mit Klaus Herrmann, Petra Stuiber, Martina Salomon, Florian Asamer und Anna Thalhammer bei Lou Lorenz-Dittlbacher – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Längste Regierungsbildung der Geschichte, dritter ESC-Erfolg für Österreich, anhaltend hohe Inflation, ein neuer Erzbischof für Wien, einige spektakuläre Prozesse und vieles mehr: In einer „Runde der ChefredakteurInnen Spezial“ – der finalen Ausgabe des ORF-III-Polittalks im Jahr 2025 – bilanziert Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, um 22.30 Uhr (auch auf ORF ON) mit ihren Gästen ein turbulentes politisches Jahr, das mit dem Bruch von Regierungsverhandlungen begann und mit der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten endet. Wie sich die erste Dreierkoalition der österreichischen Geschichte in diesem Krisenjahr geschlagen hat, welche Lösungen die Opposition anbietet und was 2026 auf das Land und seine Menschen zukommt, wird in prominenter Runde analysiert. Den großen innenpolitischen Jahresrückblick mit den Höhe- und Tiefpunkten liefern diesmal Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Petra Stuiber (Der Standard), Martina Salomon (Kurier), Florian Asamer (Die Presse) und Anna Thalhammer (profil).

