ReinSaat kritisiert Entscheidung zur Deregulierung neuer Gentechnik in der EU
Diese Entscheidung gefährdet nicht nur die Wahlfreiheit aller Konsumenten, sondern auch die Zukunft der gentechnikfreien, ökologischen Landwirtschaft & Sortenentwicklung in Europa.
„Wir erleben gerade, wie politische Entscheidungen an den Interessen der Bürger*innen und am Bedarf kleiner und mittelständischer Betriebe vorbeigehen – und stattdessen industriegelenkten Entwicklungen Tür und Tor öffnen“
Mit großem Bedauern und Besorgnis nehmen wir bei ReinSaat die jüngste Entscheidung auf EU-Ebene zur Kenntnis, neue Gentechniken in der Landwirtschaft künftig zu deregulieren. Für uns als biologisch-dynamisch wirtschaftendes Saatgutunternehmen ist klar: Diese Entscheidung gefährdet nicht nur die Wahlfreiheit aller Konsument*innen, sondern auch die Zukunft der gentechnikfreien, ökologischen Landwirtschaft und Sortenentwicklung in Europa.
Unsere Arbeit basiert auf dem Prinzip der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und dem Vorsorgeprinzip – zentrale Werte, die durch die geplante Deregulierung massiv ins Wanken geraten. „
Wir erleben gerade, wie politische Entscheidungen an den Interessen der Bürger*innen und am Bedarf kleiner und mittelständischer Betriebe vorbeigehen – und stattdessen industriegelenkten Entwicklungen Tür und Tor öffnen“, so Geschäftsführerin und Pflanzenzüchterin Reinhild Frech-Emmelmann.
Für uns steht fest: ReinSaat wird auch weiterhin konsequent an gentechnikfreien, samenfesten Sorten arbeiten – im Schulterschluss mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern, Verarbeitungsbetrieben, Wiederverkäufer*innen und Konsument*innen, die auf Transparenz und Qualität setzen.
„
Vielfalt, Unabhängigkeit und Bewahrung natürlicher genetischer Ressourcen – das sind keine verhandelbaren Werte, sondern Grundlagen einer enkeltauglichen Landwirtschaft“, betont Frech-Emmelmann „
Wir stehen für unabhängige, bio-dynamische, samenfeste Kulturpflanzenzüchtung und eine dezentrale, resiliente Agrarstruktur – und werden diese Haltung mit unseren Partnerbetrieben weiter mit Leben füllen.“
Auch wenn die politische Lage derzeit herausfordernd ist, werden wir bei ReinSaat unseren Beitrag zu einer ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft weiter leisten – aus Überzeugung, mit Leidenschaft und mit klarem Blick auf kommende Generationen.
