ReinSaat kritisiert Entscheidung zur Deregulierung neuer Gentechnik in der EU

St. Leonhard/Hw. (OTS) -

Mit großem Bedauern und Besorgnis nehmen wir bei ReinSaat die jüngste Entscheidung auf EU-Ebene zur Kenntnis, neue Gentechniken in der Landwirtschaft künftig zu deregulieren. Für uns als biologisch-dynamisch wirtschaftendes Saatgutunternehmen ist klar: Diese Entscheidung gefährdet nicht nur die Wahlfreiheit aller Konsument*innen, sondern auch die Zukunft der gentechnikfreien, ökologischen Landwirtschaft und Sortenentwicklung in Europa.

Unsere Arbeit basiert auf dem Prinzip der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und dem Vorsorgeprinzip – zentrale Werte, die durch die geplante Deregulierung massiv ins Wanken geraten. „ Wir erleben gerade, wie politische Entscheidungen an den Interessen der Bürger*innen und am Bedarf kleiner und mittelständischer Betriebe vorbeigehen – und stattdessen industriegelenkten Entwicklungen Tür und Tor öffnen “, so Geschäftsführerin und Pflanzenzüchterin Reinhild Frech-Emmelmann.

Für uns steht fest: ReinSaat wird auch weiterhin konsequent an gentechnikfreien, samenfesten Sorten arbeiten – im Schulterschluss mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern, Verarbeitungsbetrieben, Wiederverkäufer*innen und Konsument*innen, die auf Transparenz und Qualität setzen.

„ Vielfalt, Unabhängigkeit und Bewahrung natürlicher genetischer Ressourcen – das sind keine verhandelbaren Werte, sondern Grundlagen einer enkeltauglichen Landwirtschaft “, betont Frech-Emmelmann „ Wir stehen für unabhängige, bio-dynamische, samenfeste Kulturpflanzenzüchtung und eine dezentrale, resiliente Agrarstruktur – und werden diese Haltung mit unseren Partnerbetrieben weiter mit Leben füllen. “

Auch wenn die politische Lage derzeit herausfordernd ist, werden wir bei ReinSaat unseren Beitrag zu einer ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft weiter leisten – aus Überzeugung, mit Leidenschaft und mit klarem Blick auf kommende Generationen.