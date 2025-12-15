  • 15.12.2025, 10:57:36
Holzpellets (vor)weihnachtlich günstig – Heizöl und Erdgas sorgen für teure Feiertage

Aktuelle Erhebung: Haushalt mit Pelletheizung spart gegenüber Heizöl 1.134 Euro

Empfiehlt volle Pelletlager für einen entspannten Start ins neue Jahr: Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria.
Wien (OTS) - 

Eine Tonne Holzpellets kostet aktuell 357 Euro – und damit weniger, als die Menschen in Österreich durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke ausgeben (369 Euro). Pellets sind damit auch im Dezember der mit Abstand günstigste Brennstoff in Österreich, zeigt eine Erhebung des Branchenverbands proPellets Austria. Mit einem Plus von 0,5 Prozent ist der Preis demnach gegenüber November stabil geblieben. Die Preise für Erdgas und Heizöl extraleicht haben im selben Zeitraum um 2,2 Prozent bzw. 2,8 Prozent zugelegt. Ein Haushalt mit einer Pelletheizung erspart sich gegenüber Heizöl pro Saison 1.134 Euro, gegenüber Erdgas sogar 1.892 Euro – ein Weihnachtsbonus, der sich auszahlt.

„Trotz lange Zeit unklarer Förderbedingungen sind heuer rund 15.000 Haushalte auf eine Pelletheizung umgestiegen“, sagt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Das ist ein klares und erfreuliches Signal: Die Menschen wollen raus aus Öl und Erdgas! Holzpellets sind dafür nicht nur die nachhaltigste Alternative, sondern auch die kostengünstigste.“

Raus aus Heizöl: Mehr als 7.000 Euro Ersparnis in fünf Jahren

Ein Haushalt, der vor fünf Jahren von Heizöl auf eine Pelletheizung umgestiegen ist, hat nicht nur 43 Tonnen CO2 eingespart, sondern auch 7.100 Euro für die Haushaltskasse. Trotz allfälliger saisonaler Schwankungen halten Pellets den deutlichen Preisvorsprung gegenüber Heizöl und Erdgas seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Volle Pelletlager, entspannte Feiertage

In Österreich wurden heuer rund zwei Millionen Tonnen Pellets produziert, die Haushalte haben die Einlagerungsaktionen der Hersteller und Händler intensiv genutzt und gehen mit gut gefüllten Lagern in die Feiertage. „Wer auf Pellets umsteigt und rechtzeitig sein Lager füllt, kann sich nicht nur das eine oder andere Packerl mehr unter dem Christbaum leisten, sondern auch entspannt ins neue Jahr starten“, sagt Doris Stiksl.

Grafiken zum Energieträgervergleich: https://www.propellets.at/preisvergleich

Über proPellets Austria

Vision und Ziel von proPellets ist die Energiewende beim Heizen. Pellets können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass in Österreich fossile Energie durch erneuerbare Energie ersetzt wird. proPellets verbindet und vertritt die österreichische Pelletwirtschaft und dient als Schnittstelle und Informationsplattform für Politik, Medien sowie Unternehmen und Kund:innen, die beim Heizen auf erneuerbare Energie umsteigen wollen.

