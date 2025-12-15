  • 15.12.2025, 10:57:35
  • /
  • OTS0060

FPÖ – Nepp/Oberlechner: Neustart für Wiener Wohnen jetzt!

SPÖ lässt Wohnkosten explodieren

Wien (OTS) - 

Die Wohnkosten in Wien sind völlig außer Kontrolle. Für eine durchschnittliche 70-Quadratmeter-Mietwohnung werden mittlerweile rund 1.471 Euro verlangt – ein Plus von zehn Prozent binnen eines Jahres. Für FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp sowie den Wiener Wohnbausprecher und Nationalratsabgeordneten Michael Oberlechner ist klar: „Diese Preisexplosion ist das Ergebnis des wohnpolitischen Totalversagens der Wiener SPÖ und von Bürgermeister Michael Ludwig.“

Im Zentrum der Kritik steht Wiener Wohnen. Laut Rechnungshof sind rund drei Viertel der Gemeindewohnungen sanierungsbedürftig, der Sanierungsstau beträgt rund zehn Milliarden Euro. Gleichzeitig wurden die Mieten jahrelang erhöht, wodurch Wiener Wohnen zu einem der größten Profiteure der Inflation wurde. „Während die SPÖ öffentlich einen Mietenstopp fordert, kassiert sie im Wiener Rathaus bei Hunderttausenden Gemeindebaubewohnern ab. Das ist das Gegenteil sozialer Wohnpolitik“, so Nepp.

Besonders brisant ist, dass Wiener Wohnen trotz massiv gestiegener Einnahmen defizitär ist. Der Stadtrechnungshof zeigt klar, wo das Geld versickert: in teuren Doppelstrukturen, ausgelagerten Gesellschaften mit explodierenden Umsätzen und einem massiven Personalaufbau. „Hier hat sich ein roter Selbstbedienungsladen entwickelt, während sich die Menschen ihre Wohnungen kaum mehr leisten können“, betont Oberlechner.

Die Freiheitlichen fordern daher einen echten Neustart für Wiener Wohnen. Das Unternehmen müsse zu einer reinen Besitzgesellschaft umgebaut werden, ohne auch nur eine einzige Wohnung zu privatisieren. Die Verwaltung soll an Wiener gemeinnützige Bauvereinigungen ausgeschrieben werden. Gleichzeitig müssen die Mieten im Gemeindebau bis zur Totalsanierung auf genossenschaftliches Niveau gesenkt werden. „170 Organisationsänderungen haben nichts gebracht. Dieses System ist nicht mehr reparierbar“, stellt Nepp klar.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright