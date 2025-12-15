FPÖ – Nepp/Oberlechner: Neustart für Wiener Wohnen jetzt!

Wien (OTS) -

Die Wohnkosten in Wien sind völlig außer Kontrolle. Für eine durchschnittliche 70-Quadratmeter-Mietwohnung werden mittlerweile rund 1.471 Euro verlangt – ein Plus von zehn Prozent binnen eines Jahres. Für FPÖ-Wien-Chef Stadtrat Dominik Nepp sowie den Wiener Wohnbausprecher und Nationalratsabgeordneten Michael Oberlechner ist klar: „Diese Preisexplosion ist das Ergebnis des wohnpolitischen Totalversagens der Wiener SPÖ und von Bürgermeister Michael Ludwig.“

Im Zentrum der Kritik steht Wiener Wohnen. Laut Rechnungshof sind rund drei Viertel der Gemeindewohnungen sanierungsbedürftig, der Sanierungsstau beträgt rund zehn Milliarden Euro. Gleichzeitig wurden die Mieten jahrelang erhöht, wodurch Wiener Wohnen zu einem der größten Profiteure der Inflation wurde. „Während die SPÖ öffentlich einen Mietenstopp fordert, kassiert sie im Wiener Rathaus bei Hunderttausenden Gemeindebaubewohnern ab. Das ist das Gegenteil sozialer Wohnpolitik“, so Nepp.

Besonders brisant ist, dass Wiener Wohnen trotz massiv gestiegener Einnahmen defizitär ist. Der Stadtrechnungshof zeigt klar, wo das Geld versickert: in teuren Doppelstrukturen, ausgelagerten Gesellschaften mit explodierenden Umsätzen und einem massiven Personalaufbau. „Hier hat sich ein roter Selbstbedienungsladen entwickelt, während sich die Menschen ihre Wohnungen kaum mehr leisten können“, betont Oberlechner.

Die Freiheitlichen fordern daher einen echten Neustart für Wiener Wohnen. Das Unternehmen müsse zu einer reinen Besitzgesellschaft umgebaut werden, ohne auch nur eine einzige Wohnung zu privatisieren. Die Verwaltung soll an Wiener gemeinnützige Bauvereinigungen ausgeschrieben werden. Gleichzeitig müssen die Mieten im Gemeindebau bis zur Totalsanierung auf genossenschaftliches Niveau gesenkt werden. „170 Organisationsänderungen haben nichts gebracht. Dieses System ist nicht mehr reparierbar“, stellt Nepp klar.