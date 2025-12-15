Keine Abschaltungen von Strom, Erdgas und Fernwärme bis Ende Februar

Graz (OTS) -

Damit Menschen, die in Notlage geraten sind, die Weihnachtszeit ruhig und ohne Angst verbringen können, setzt die Energie Steiermark ein Zeichen sozialer Verantwortung: Ab sofort bis Ende Februar gibt es keine Abschaltungen von Strom, Erdgas und Fernwärme durch das Landesenergieunternehmen bei Zahlungsschwierigkeiten oder offenen Beträgen. „Damit wollen wir bewusst einen Beitrag leisten, um all jene zu unterstützen, die von Energiearmut in unserem Land oder anderen persönlichen Krisen betroffen sind“, so das Vorstands-Duo Martin Graf und Werner Ressi. „Wärme und Licht gehören zu den elementaren Voraussetzungen, um das Weihnachtsfest auch in Notsituationen in Würde und selbstbestimmt feiern zu können“.

Gleichzeitig hat die Energie Steiermark den Hilfs-Fonds der Caritas für Energie-Armut auf 200.000 Euro aufgestockt. Damit wird in Notfällen rasch und unbürokratisch geholfen. Im vergangenen Jahr wurden über diesen Fonds mehr als 15.000 Personen unterstützt.