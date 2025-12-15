Theater, Musical, Kabarett, Lesungen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 17. Dezember, lädt die Stadtbibliothek Traiskirchen ab 16 Uhr zu einer Mitmach-Lesung mit der Autorin Leni Steindl. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 050355/385, e-mail stadtbibliothek@traiskirchen.gv.at und www.traiskirchen.bvoe.at.

Ab Mittwoch, 17. Dezember, gastiert auch das Landestheater Niederösterreich mit „Das NEINhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn in einer Fassung von Raoul Biltgen in der Bühne im Hof in St. Pölten. Gespielt wird am 17., 18. und 30. Dezember jeweils ab 16 Uhr sowie am 31. Dezember ab 14 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office@buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten@buhneimhof.at.

Am Donnerstag, 18. Dezember, feiert ab 19.30 Uhr in der Waldviertler Kammerbühne in Ottenschlag „Graf Bobby und Baron Mucki im Spukschloss“, eine Musikkomödie von Leo Bauer und Ernst Vokurek mit Schlagern wie „Zuckerpuppe“, „Das tu ich alles aus Liebe“, „Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling“ etc., Premiere (Regie: Claudia Rohnefeld, Arrangements und musikalische Leitung: Herwig Gratzer). Folgetermine: 27. Dezember, 9., 10., 16., 17., 23. und 24. Jänner, 19., 20. und 21. Februar sowie 6. und 7. März 2026 jeweils ab 19.30 Uhr, 31. Dezember ab 15 und 20 Uhr bzw. 11. und 25. Jänner sowie 8. März 2026 jeweils ab 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

„Eine himmlische Aufregung“ herrscht am Freitag, 19. Dezember, im Pfarrzentrum Mistelbach, wo KISI ab 18.30 Uhr für Kinder ab zwei Jahren das gleichnamige Weihnachtsmusical auf die Bühne bringt. Nähere Informationen unter 07617/21515, e-mail info@kisi.at und www.kisi.org.

Das Tullner Adventprogramm bringt u. a. am Freitag, 19. Dezember, ab 17 Uhr im Atrium des Minoritenklosters für Kinder ab fünf Jahren „Weihnachtsmärchen 2025: Eine Weihnachtsgeschichte“ frei nach Charles Dickens sowie am Mittwoch, 31. Dezember, ab 19.30 Uhr im Danubium den Jahresrückblick der Comedy Hirten. Nähere Informationen und Karten unter 02272/654940 bzw. 02272/6890911, e-mail office@e-a.at und www.danubium.at sowie www.tulln.at/advent.

Mit „Der Ostermann“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn bietet das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten am Samstag, 20. Dezember, ab 13 Uhr noch einmal eine Adventlesung für Kinder (ab vier Jahren) und Familien. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten@landestheater.net und www.landestheater.net.

Im Festspielhaus St. Pölten wiederum bringt am Samstag, 20. Dezember, „Möbius“ der Compagnie XY unter der künstlerischen Leitung des Choreografen Rachid Ouramdane als Ode an das kollektive Miteinander eine Performance zwischen Artistik, Tanz und Poesie auf die Bühne. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten@festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Ebenfalls am Samstag, 20. Dezember, feiert ab 16.30 Uhr im Kulturzentrum Perchtoldsdorf das „Neue Wunderkerzen-Weihnachtsspecial“ Premiere, mit dem das Kinder- und Jugendtheater THEO Perchtoldsdorf auch heuer wieder Kindern ab vier Jahren eine vielseitige Auswahl an Geschichten, Gedichten und Szenen rund um das Weihnachtsfest präsentiert (Regie: Birgit Oswald). Folgetermine: 21., 23. und 31. Dezember sowie 6. Jänner jeweils ab 16.30 Uhr bzw. 24. Dezember ab 11 und 14 Uhr. Nähere Informationen unter www.theaterort.at; Karten beim InfoCenter Perchtoldsdorf unter 01/86683-400, e-mail info@perchtoldsdorf.at und https://shop.eventjet.at/theo.

Am Sonntag, 21. Dezember, spielt das Kindermitmach-Theater Harlekin ab 15 Uhr in der Burg Laa an der Thaya „Die stibitzten Weihnachtskekse“. Nähere Informationen unter www.landumlaa.at; Karten unter www.oeticket.com.

Im Schloss Kottingbrunn startet das Weihnachtsprogramm am Sonntag, 21. Dezember, um 16 Uhr mit „Odu Fröhliche“, einer vergnüglichen Mischung aus Film, Konzert und Theaterstück für die ganze Familie. Ab 18 Uhr liest an diesem Tag dann Georg Kusztrich unter dem Titel „Lasst uns WEIHNACHTEN“ Geschichten und Anekdoten rund um die stillste Zeit im Jahr. „Dinner for One“, den Sketch von Lauri Wylie, spielen Burgi Weissenböck und Franz Schiefer am Montag, 29., und Dienstag, 30. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Mittwoch, 31. Dezember, ab 23.15 Uhr. Nicht zuletzt präsentiert am Mittwoch, 31. Dezember, ab 20 Uhr Eva Maria Marold als Silvesterkabarett „Frauen und Kinder zuerst“. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail office@kulturszene.at und www.kulturszene.at.

Am Mittwoch, 24. Dezember, verkürzt der Kasperl Kindern ab drei Jahren ab 10 und 11 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf das „Warten auf das Christkind“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2024197, e-mail info@museum-traiskirchen.at und www.museum-traiskirchen.at.

In der Stadtpfarrkirche St. Margaretha in Traiskirchen indes gestaltet der Kinder- und Jugendchor Singen unterm Regenbogen am Mittwoch, 24. Dezember, ab 15 Uhr ein Krippenspiel. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 050355/380, e-mail walter.skoda@traiskirchen.gv.at und www.traiskirchen.gv.at.

Die Wiener Neustädter Comedienbande unter der Leitung von Dagmar Leitner spielt in den Kasematten von Wiener Neustadt am Mittwoch, 24. Dezember, ab 14 Uhr für Kinder ab fünf Jahren das klassische Weihnachtsmärchen „Des Kaisers neue Kleider“ sowie am Mittwoch, 31. Dezember, ab 19.30 Uhr die Komödie „Boeing Boeing“ von Marc Camoletti. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint@wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at bzw. www.kasematten-wn.at.

Am Donnerstag, 25. Dezember, feiert ab 19 Uhr im Saal unter der Kirche in Eibesthal „Zwei Lügen, eine Wahrheit“ von Sébastien Blanc und Nicolas Poiret Premiere. Gespielt wird die Produktion des aus Mitgliedern der katholischen Jugend Eibesthal gebildeten Theaters Eibesthal weiters am 27. und 28. Dezember sowie 3. und 10. Jänner jeweils ab 19 Uhr bzw. am 4. Jänner ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61982904 und www.theatereibesthal.at.

Am Samstag, 27. Dezember, gibt es ab 15 Uhr in der Kunsthalle Krems einen weiteren Termin des Mitmach-Theaters „Kunstpiratin Pia unterwegs“, mit dem sich das Künstlerinnen- und Künstlerkollektiv ASAGAN interaktiv auf Reisen durch das Weltkulturerbe Wachau begibt. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908010 und www.kunstmeile.at/kunstpiratin-pia.

Schließlich lädt die Bunte Bühne Mistelbach am Dienstag, 30., und Mittwoch, 31. Dezember, zum „Silvester im Kloster“: Jeweils ab 19 Uhr werden dabei im ehemaligen Barnabiten-Kloster in Mistelbach im Kloster-Keller, in der Kloster-Bibliothek sowie im Kloster-Refektorium die drei Komödien „Dinner for One", „Wünsch Dir was!" und „Das Streichquartett" gespielt; zwischen den Vorstellungen wartet Kulinarik aus dem Weinviertel. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-2130 und www.buntebuehne.at.