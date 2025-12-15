Weihnachtsspenden entscheidend für gemeinnützige Projekte

Wien (OTS) -

Mehr als drei Viertel aller Menschen in Österreich engagieren sich regelmäßig durch Spenden für gemeinnützige Anliegen – unter anderem für die Erforschung seltener Krankheiten, den Kinder- und Jugendschutz, die Betreuung obdachloser Menschen, die Förderung von Bildung und Kultur und den Tier-, Umwelt- und Klimaschutz. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die große Wertschätzung und das Vertrauen in gemeinnützige Arbeit. Das unterstreicht eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstitut Public Opinion unter 1.000 Personen, wonach das Vertrauen in gemeinnützige Einrichtungen 2025 insgesamt auf sehr hohem Niveau geblieben ist.

„Das österreichische Spendenwesen wird zu 82 Prozent von privaten Haushalten getragen, was für die außergewöhnlich große Solidarität in der Bevölkerung spricht. Dennoch ist das Gesamtaufkommen im Vorjahr im Schatten von Teuerung, Rezession und einer wachsenden Zahl an Krisenherden zum zweiten Mal in Folge leicht zurück gegangen. Umso wichtiger sind gerade heuer die Weihnachtsspenden, da sich für viele gemeinnützige Projekte in diesen Wochen entscheidet, ob sie im kommenden Jahr weitergeführt werden können“ , gibt Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria, Einblick. 25 bis 30% des gesamten Spendenaufkommens werden in der Weihnachtszeit gegeben.

Wer einige Tipps beherzigt, kann außerdem dazu beitragen, dass die Spende eine möglichst große Wirkung entfaltet: