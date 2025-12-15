- 15.12.2025, 10:46:32
Weihnachtsspenden entscheidend für gemeinnützige Projekte
Bereitschaft für gemeinnützige Zwecke zu spenden in Österreich weiterhin hoch. Fundraising Verband Austria gibt Tipps für wirkungsvolle Weihnachtsspenden.
„Das österreichische Spendenwesen wird zu 82 Prozent von privaten Haushalten getragen, was für die außergewöhnlich große Solidarität in der Bevölkerung spricht. Dennoch ist das Gesamtaufkommen im Vorjahr im Schatten von Teuerung, Rezession und einer wachsenden Zahl an Krisenherden zum zweiten Mal in Folge leicht zurück gegangen. Umso wichtiger sind gerade heuer die Weihnachtsspenden, da sich für viele gemeinnützige Projekte in diesen Wochen entscheidet, ob sie im kommenden Jahr weitergeführt werden können“
Mehr als drei Viertel aller Menschen in Österreich engagieren sich regelmäßig durch Spenden für gemeinnützige Anliegen – unter anderem für die Erforschung seltener Krankheiten, den Kinder- und Jugendschutz, die Betreuung obdachloser Menschen, die Förderung von Bildung und Kultur und den Tier-, Umwelt- und Klimaschutz. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die große Wertschätzung und das Vertrauen in gemeinnützige Arbeit. Das unterstreicht eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstitut Public Opinion unter 1.000 Personen, wonach das Vertrauen in gemeinnützige Einrichtungen 2025 insgesamt auf sehr hohem Niveau geblieben ist.
gibt Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria, Einblick. 25 bis 30% des gesamten Spendenaufkommens werden in der Weihnachtszeit gegeben.
Wer einige Tipps beherzigt, kann außerdem dazu beitragen, dass die Spende eine möglichst große Wirkung entfaltet:
- Hören Sie beim Spenden auf Ihr Herz! Was ist Ihnen wichtig, was soll Ihre Spende bewirken?
Geben Sie eine Mindestspende: Einzelne großzügige Spenden sind effizienter als viele kleine und ermöglichen Organisationen eine bessere Planung. Mit drei bis vier Spenden pro Jahr kann noch nachhaltiger geholfen werden.
Teilen Sie Ihren Steuervorteil: Mit der Spendenabsetzbarkeit können Sie bis zu 50% der Spende vom Finanzamt zurückerhalten. Geben Sie diesen Vorteil in Form einer höheren Spende an die gemeinnützige Organisation weiter! Wenn Sie die Spende noch 2025 absetzen möchten, achten Sie darauf, dass sie spätestens am 31.12. bei der Organisation eingeht.
Achten Sie auf das Spendengütesiegel: Das Österreichische Spendengütesiegel steht für geprüfte Spendensicherheit durch strenge Qualitätsstandards, Transparenz und laufende Kontrolle. Zwei von drei Spendeneuros sind durch das Gütesiegel geprüft. Alle Organisationen finden Sie unter www.osgs.at.
Entscheiden Sie sich für 1-3 Organisationen und denken Sie eine Dauerspende an: Suchen Sie sich wenige Organisationen aus und bleiben Sie diesen treu. Regelmäßige Fixbeiträge geben Organisationen Planungssicherheit und ermöglichen langfristige Hilfe – oft schon mit kleinen monatlichen Beträgen in Form einer Fördermitgliedschaft. Alles über qualitätsvolle Förderwerbung erfahren Sie auf www.qualitaetsinitiative.at.
